Ignacio Lacarra: El capitán del bicampeón

El domingo Carlos María Naón volvió a ser una fiesta. Papel picado, globos, camisetas y banderas vistieron de rojo la cancha del CAN que, pese a perder 1 a 0 con San Martín, se consagró campeón de la Liga Nuevejuliense de Fútbol por segunda temporada al hilo. Después de triunfar en la Etapa Clasificatoria, derrotó al Santo por 3 a 2 en el global de la definición de la Etapa Final y se quedó con el título.

Ignacio Lacarra fue el capitán de un equipo plagado de figuras como Emiliano Perujo, Yamil Acis, Enzo Bracco, entre otros. Tras levantar la copa, Lacarra se acercó a Supernova 97.9 para comentar en “Supernova Deportivo” sus sensaciones y transmitir la alegría de haber sido campeón una vez más en la que, según contó, podría ser su última temporada como futbolista.

Además, halagó al director técnico Luis González a quien le atribuyó el mérito de haber conformado y consolidado al grupo que consiguió los primeros dos títulos de la historia de Naón.