El JIRIMM N ° 7 del paraje “La Blanqueada celebra los 25 años de su creación el próximo viernes 17 de octubre a partir de las 10 horas. Su directora Karina Perotti se refirió a la celebración, a la programación prevista y a la matrícula del establecimiento cuya cantidad se modifica de acuerdo a los movimientos laborales de las familias del paraje.
Últimas noticias
Rescatar el rol de la mujer en la ruralidad
En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 15 de octubre de cada año como el...