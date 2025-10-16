16 Oct 2025
La Blanqueada celebra los 25 años

El JIRIMM N ° 7 del paraje “La Blanqueada celebra los 25 años de su creación el próximo viernes 17 de octubre a partir de las 10 horas. Su directora Karina Perotti se refirió a la celebración, a la programación prevista y a la matrícula del establecimiento cuya cantidad se modifica de acuerdo a los movimientos laborales de las familias del paraje.

