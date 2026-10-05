Kilómetros de discurso

Foto gentileza Ciriaco Torres

La intendenta habló de caminos, comunión y transparencia en la Rural. Trajo frases para el aplauso y ningún número para la cuenta.

Por Redaccción Extra Digital

La intendenta María José Gentile subió al palco de la 129ª Exposición Rural con un discurso pensado para el aplauso, y lo consiguió, que es lo que suele conseguir un discurso cuando nadie le pide la cuenta. Habló de comunión, de puertas abiertas, de trabajo codo a codo, de la unión que hace la fuerza. Habló mucho. Lo que no trajo fue un solo número.

Ahí está el centro del asunto. La intendenta afirmó que el municipio invirtió en caminos rurales un monto “significativamente superior” a lo recaudado por la Tasa Vial. ¿Cuánto superior? ¿Cuánto se recaudó? ¿Cuánto se gastó, en qué tramos, con qué máquinas? Silencio. Y ese silencio pesa más cuando se recuerda que el Tribunal de Cuentas de la Provincia observó la Rendición de Cuentas 2025 justamente en la tasa de red vial, entre seis capítulos unidos por un mismo hilo, la falta de respaldo documental. La Ordenanza Fiscal 7330/2025 creó un Fondo de Inversión en maquinarias viales y mandó reglamentarlo. Según el traslado del Tribunal, esa reglamentación no se acreditó y la respuesta oficial llegó sin documentación. El organismo de control pidió papeles y no los recibió. Ahora la intendenta les pide a los productores que le crean sin planilla.

El resto del expediente acompaña. El Concejo Deliberante desaprobó esa rendición por Resolución 101/2026, el Tribunal computó un déficit de más de 2.438 millones de pesos y, por el ejercicio anterior, ya le había aplicado a Gentile una multa de 900.000 pesos. Con esos antecedentes, anunciar como desafío “consolidar la transparencia en el manejo de los recursos” suena menos a programa que a confesión. Solo se consolida lo que ya existe.

Hubo también una mención emotiva a la conectividad con las escuelas rurales. Es la misma gestión que, de acuerdo con lo informado por su propio contador ante el Tribunal, destinó a infraestructura escolar el 0,87 % del Fondo Educativo 2025, cuando la ley exige al menos el 40 %. Las escuelas rurales agradecerán el camino. Les vendría bien, además, un techo.

Hay que reconocerle una frase honesta. Se preguntó si habían llegado a dar todas las respuestas y se contestó que no. La sinceridad vale, aunque llegue un año tarde y con la aclaración de que hay sectores que “continúan siendo abordados”. Un año después de la emergencia, abordar es el verbo de quien todavía no llegó.

El anuncio estrella fue una Comisión Vial. Cuando la gestión no alcanza se crea una comisión, y cuando la comisión no alcance se creará una subcomisión. Una fuerza política que gobierna Nueve de Julio desde hace más de una década descubre en 2026 que necesita un Plan Director de Caminos Rurales, y que además se lo financie la Provincia. Bienvenido sea el plan. Lo llamativo es la fecha.

Queda la foto. Gentile celebró compartir escenario con funcionarios provinciales y nacionales “en el momento más difícil” y lo definió como gestión. Compartir un palco es protocolo. Gestión es un camino que se pueda transitar después de una lluvia, y eso en el partido todavía se discute con botas.

La intendenta prometió que la prioridad estuvo, está y estará donde más se la necesita. Los productores que la escucharon con el barro todavía seco en las ruedas conjugan mejor ese verbo. Estuvo ausente, está demorada y estará, como siempre, en el próximo discurso.