Kicillof vetó artículos clave del presupuesto de Diputados

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desató una fuerte polémica institucional tras vetar parcialmente el presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense. La medida, oficializada mediante el Decreto 2947/2025, pone bajo observación artículos específicos que habían sido introducidos durante el debate legislativo y que otorgaban mayor autonomía financiera a la Cámara baja.

La decisión del mandatario recayó sobre los artículos 14, 15, 16 y 17 del proyecto original de la Ley 15.560, sancionada el pasado 26 de noviembre. Estos puntos modificaban la Ley de Procedimientos Contables de la Cámara de Diputados, estableciendo un sistema de transferencias de fondos automáticas, diarias y proporcionales a los ingresos provinciales. Con el veto, el Ejecutivo bloquea este esquema de coparticipación interna que buscaba evitar la discrecionalidad en el envío de recursos hacia el Poder Legislativo.

La medida generó un inmediato debate jurídico y político en La Plata. Sectores de la oposición y especialistas advirtieron que la Constitución provincial prohíbe taxativamente al gobernador vetar el presupuesto de las cámaras legislativas. Sin embargo, desde el entorno de Kicillof sostienen que la naturaleza de la objeción es parcial y técnica, orientada a preservar el equilibrio de las cuentas públicas y la centralización de la administración financiera en un contexto económico complejo.

Mientras el presupuesto del Senado fue promulgado sin objeciones, el recorte sobre Diputados profundiza las tensiones internas en el peronismo y el conflicto con los bloques opositores. La Legislatura deberá ahora evaluar si acepta las observaciones del Ejecutivo o si intenta reunir las mayorías especiales necesarias para insistir con el texto original y rechazar el veto gubernamental.