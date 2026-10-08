Kicillof pasó por 9 de Julio en modo campaña y dejó regalos



El gobernador Axel Kicillof desembarcó en 9 de Julio, y cumplió con la agenda pautada a pesar de intensa lluvia. Llegó con parte de su gabinete en una visita con fuerte tinte político. Javier Alonso de Seguridad, Gabriel Katopodis de Infraestructura, Juan Martin Mena de Justicia y Flavia Terigi, responsable de Educación, fueron los ministros provinciales parte de la comitiva que acompañó a Kicillof tanto en Carlos Casares como en 9 de Julio.

El acto central fue en el gimnasio del Club Atlétivo, donde se reunieron familias, alumnos, y el gabinete municipal a pleno, marcando la relación y la necesidad que une a ambas administraciones más alla de lo protocolar. Previamente, la comitiva provincial hizo una visita a la Escuela de Educación Artística N°1 «Aimé Painé» en donde la plana mayor docente recibió al gobernador.

Se entregaron 370 escrituras gratuitas a familias del municipio. Todo estuvo atravesado por un discurso de fuerte tono político, y el gobernador aprovechó cada oportunidad cuestionar severamente la parálisis de la obra pública y el ajuste implementado por la administración central que lidera el presidente Javier Milei. «Cuando hace falta energía, obras, escuela o seguridad, acá está el Gobierno provincial», fue la frase con la que Kicillof resumió el espíritu de su visita, marcando un claro contraste con las directrices de reducción del gasto público impulsadas desde la administración nacional.

Además de las escrituras se entregaron 114 computadoras portátiles del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes pertenecientes a 12 establecimientos de educación secundaria y especial. La comitiva trajo más obsequios para el Partido. El Ministerio de Seguridad entregó dos nuevos vehículos patrulleros 4×4 para reforzar la prevención del delito en la zona rural. También el municipio recibió un camión de caja abierta destinado a la gestión de residuos sólidos urbanos, ropa de trabajo para el area de reciclado y plantas nativas para la forestación de espacios públicos.

Durante sus intervenciones, Kicillof remarcó que las comunidades del interior provincial necesitan indispensablemente de la inversión estatal para garantizar obras clave de infraestructura, seguridad jurídica, herramientas educativas y seguridad. El mandatario denunció que el Gobierno nacional ha desertado de sus responsabilidades constitucionales, señalando que los recortes presupuestarios en las universidades y los programas educativos afectan no solo las aspiraciones individuales de los jóvenes, sino también el desarrollo colectivo y el futuro productivo del país.

Por su parte, la intendenta María José Gentile valoró el trabajo coordinado entre la administración provincial y la municipalidad, al margen de las diferencias políticas partidarias. La jefa comunal celebró el trabajo conjunto con la Provincia y el acompañamiento durante emergencias recientes, demostrando que ambas administraciones decidieron priorizar las respuestas concretas a los vecinos por encima de la ideología.

La lluviosa tarde nuevejuliense despidió al gobernador y su comitiva después de haber tachado un municipio más en estas recorridas con tintes de campaña. La necesidad de mantener la buena sintonia con la provincia sigue siendo esencial para 9 de Julio, en un momento en donde la dependencia con la administración Kicillof es prácticamente total, desde lo financiero y desde los estructural. La gestión local parece sentirse cómoda, la presencia del gabinete municipal casi a pleno en el acto, más allá de lo protocolar, así lo demuestra. Y un discurso de la intendente que dejó en claro esa comodidad.