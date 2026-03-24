Kicillof convocó a los 135 intendentes a una cumbre

El gobernador bonaerense Axel Kicillof convocó a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires a una cumbre para analizar el el rumbo de las finanzas públicas.El encuentro, que busca establecer un diagnóstico común frente al recorte de fondos nacionales y la caída del consumo, marca un punto de inflexión en la relación entre la administración central de La Plata y los gobiernos locales. El encuentro se realizará este jueves a las 15.30 en el Salón Dorado de la Gobernación, en La Plata, y contará con la participación tanto de jefes comunales oficialistas como opositores.

La cumbre se desarrollará en un contexto de creciente tensión financiera en los municipios, que vienen denunciando dificultades para sostener sus cuentas y afrontar la demanda social. Bajo el eje “Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios”, el Gobierno provincial buscará unificar diagnósticos y reforzar sus críticas hacia la Casa Rosada.



Según fuentes del ejecutivo provincial, el objetivo primordial de esta reunión es coordinar estrategias de contención social y garantizar la prestación de servicios básicos en un escenario de recursos escasos. El debate no se limitará únicamente a los aspectos contables, sino que se espera una discusión profunda sobre la coparticipación y la distribución de partidas presupuestarias en un año que se anticipa crítico.

Para muchos mandatarios locales, la situación ha alcanzado un límite operativo. La reducción de las transferencias no automáticas desde el gobierno nacional ha dejado a varias comunas con dificultades para afrontar el pago de salarios y el mantenimiento de la infraestructura esencial. En este sentido, la cumbre se percibe como un espacio de presión política unificada, donde tanto oficialistas como opositores coinciden en que la autonomía municipal está bajo amenaza si no se encuentran mecanismos de compensación financiera inmediatos.

El gobernador bonaerense busca, con esta medida, consolidar un bloque territorial que pueda reclamar con mayor peso ante la Casa Rosada. El impacto de la crisis no distingue colores políticos y golpea de manera directa en el primer mostrador del Estado, que es el municipio. Durante la jornada de trabajo, se presentarán informes técnicos sobre la evolución de la recaudación local y se analizarán los índices de vulnerabilidad social en las zonas más postergadas del conurbano y el interior provincial.



A pesar de las diferencias partidarias que suelen dividir a los intendentes, el deterioro de los indicadores económicos ha forzado una tregua técnica. La expectativa general reside en la posibilidad de conformar un fondo de emergencia o líneas de crédito blandas que permitan amortiguar el impacto del ajuste.

La estrategia de Kicillof de confrontar directamente con la Casa Rosada por la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y otros giros presupuestarios le ha permitido aglutinar a gran parte de su gabinete bajo una narrativa de resistencia. Sin embargo, este planteo macroeconómico choca con la realidad cotidiana de los 135 municipios bonaerenses, cuyos intendentes, incluso los del propio signo político, enfrentan una asfixia financiera que amenaza la prestación de servicios básicos y la paz social en los distritos.

Para muchos intendentes, la retórica de la lucha contra el ajuste nacional es válida, pero no puede ser la única respuesta ante la imposibilidad de pagar salarios o mantener los hospitales en funcionamiento durante los próximos meses. El desafío para Kicillof reside en cómo gestionar esta escasez de recursos sin perder la cohesión política que ha construido. El equilibrio es precario porque, si bien el gobernador busca nacionalizar la crisis responsabilizando exclusivamente a la administración central, los intendentes necesitan soluciones que solo el Ejecutivo provincial puede facilitar mediante una redistribución más ágil de los recursos existentes.