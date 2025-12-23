Kicillof blindó su gestión con el endeudamiento

Con la publicación en el Boletin oficial en el día de hoy, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la estructura económica para el próximo bienio mediante la publicación en el Boletín Oficial de una ley que autoriza un esquema de endeudamiento superior a los 3.000 millones de dólares. Esta normativa faculta al Poder Ejecutivo a contraer obligaciones por hasta 1.045 millones de dólares destinados exclusivamente al pago de vencimientos de capital para el ejercicio 2025, sumado a un segundo bloque de 1.990 millones de dólares orientado a refinanciar pasivos, cubrir el déficit fiscal y sostener programas de inversión y asistencia social.

La arquitectura financiera establecida permite al Ministerio de Economía provincial seleccionar las herramientas de crédito más eficaces, utilizando como respaldo las Rentas Generales y, en una cláusula de alto impacto político, la posibilidad de ceder fondos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos como garantía. Este marco legal no solo busca regularizar deudas financieras y judiciales, sino que también otorga un margen de maniobra para el financiamiento de proyectos ambientales y la regularización de atrasos en la Tesorería.

En términos de impacto territorial, la ley dispone la creación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal para los años 2026 y 2027. Este mecanismo se nutrirá del 8 % de los recursos obtenidos mediante las operaciones de crédito, asegurando un piso de 250.000 millones de pesos para los distritos. La distribución de estos activos se realizará mediante un esquema mixto: el 70 % se transferirá de forma automática bajo el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30 % restante será gestionado por la administración central para programas específicos, brindando un alivio financiero clave a los intendentes bonaerenses.

Finalmente, el esquema económico se complementa con una fuerte diversificación de las fuentes de recursos y mecanismos de supervisión. Por un lado, se autorizó a las empresas estatales Buenos Aires Energía S.A. (BAESA) y Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) a tomar créditos propios por 150 y 250 millones de dólares respectivamente, además de habilitar la emisión de Letras del Tesoro. Para equilibrar esta expansión financiera, se instituyó una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Económica, encargada de auditar trimestralmente la ejecución presupuestaria y la evolución de la deuda provincial.