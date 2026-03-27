Kicillof abrió el paraguas con asistencia parcial



En un acto que combinó gestión provincial con un marcado tono político, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles un encuentro con intendentes bonaerenses. La cita no solo sirvió para marcar el estado de situación financiero de la provincia, sino para consolidar un frente común de resistencia ante las políticas de desregulación y recorte de fondos impulsadas por el gobierno nacional de Javier Milei.

La convocatoria fue general pero la asistencia parcial. De los 135 Partidos, dijeron presente cerca de 70 intendentes, la mayoria del peronismo (en sus varias modalidades), algunos radicales y unicamente Maria José Gentile, del PRO. Quedó clara la voluntad de Kicillof de erigirse como el principal contrapunto al modelo de Milei. El gobernador insistió en que su gestión representa un modelo de Estado presente que contrasta con el «abandono» que, según sus palabras, propone el Ejecutivo nacional.



El mandatario bonaerense utilizó el escenario para lanzar duras críticas hacia la administración central, denunciando lo que calificó como una deserción de las responsabilidades básicas del Estado nacional. Según Kicillof, el ajuste fiscal está golpeando de manera desproporcionada a la estructura productiva y social de la provincia de Buenos Aires, obligando a su gestión a redoblar esfuerzos para suplir los vacíos dejados por el recorte de transferencias y la paralización de la obra pública financiada por la Nación.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el anuncio de un nuevo esquema de coparticipación para los municipios. Kicillof se comprometió a que cualquier suma de dinero que la provincia logre recuperar de la deuda que el Estado nacional mantiene con el territorio bonaerense será distribuida de manera directa entre los distritos. Esta promesa busca dar un respiro financiero a los intendentes, quienes enfrentan una creciente demanda social en sus territorios mientras ven reducidos sus recursos propios.

La estrategia política detrás de este anuncio es alinear los intereses de los jefes comunales, incluso de aquellos que no pertenecen al núcleo duro del oficialismo provincial, bajo la premisa de que la defensa de los fondos bonaerenses es una causa colectiva. El gobernador subrayó que la provincia no se quedará de brazos cruzados ante la quita de subsidios al transporte y la eliminación de fondos docentes, medidas que han tensado la relación entre La Plata y la Casa Rosada hasta puntos de no retorno.

El informe presentado ante los mandatarios locales también incluyó detalles sobre la continuidad de planes de obra pública provincial y programas de asistencia alimentaria, que han debido ser reforzados ante la escalada inflacionaria. Con esta movida, Kicillof busca blindar su gestión frente a las turbulencias económicas y posicionar a la provincia de Buenos Aires como el último bastión de resistencia frente a las reformas estructurales que se debaten en el Congreso nacional.