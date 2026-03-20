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Katopodis vuelve con mesas de trabajo

El ministro Gabriel Katopodis volverá este sábado a 9 de Julio para participar con su equipo de trabajo en mesas temáticas con participación de vecinos de la ciudad y de las localidades. El encuentro será desde las 10 horas en El Fortín, Santiago del Estero entre Cardenal Pironio y Alsina.
Esta jornada invita a todos los interesados para que participen e involucren para intentar solucionar las problemáticas de todos los dias. Nancy Grizutti junto a Braian Bazzo estuvieron en Tarde para todo (Supernova 97.9) para contar detalles de como se va a trabajar en las distintas mesas donde se compartirán las temáticas.

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