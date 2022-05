Karting: El piloto local, Santiago Baztarrica, se consagró campeón

Santiago Baztarrica logró el pasado fin de semana concretar sus objetivos para la primera parte de la temporada. Sobre el kartódromo de Buenos Aires, puso punto final a un brillante certamen, que lo vio llegar a la fecha definitoria como líder y calzarse la corona. Con un desarrollo inteligente del último evento doble en la clase Junior Max, se quedó con el título en el Trofeo de Otoño de Rotax Buenos Aires.

La Fecha #4, disputada el día sábado, le dio a Santiago la posibilidad de ir en busca del título en su divisional. En la clasificación, obtuvo el 3° registro, y en las mangas, revalidó sus intenciones logrando el P4 y P3. En la Final, supo aprovechar al máximo su unidad y eligiendo las maniobras y situaciones acertadas para el ascenso a la punta, se quedó con el triunfo en la carrera definitoria del 4° acto.

Sobre su actuación en las competencias sabatinas y el triunfo conseguido en esta jornada, aseguró: “Hoy sumamos muchos puntos para seguir punteros en el campeonato. La Final fue una gran carrera, pero muy complicada. Éramos más de 5 autos peleando la punta. Nosotros teníamos menos motor, pero lo pudimos aprovechar, pasar y escaparnos. Nos escapamos en la carrera y en el torneo, pero todavía nos falta mañana. Vamos a dar lo mejor”.

El planteo para el domingo siguió con un similar desarrollo. Evitando todos los inconvenientes que lo aparten de su primera premisa, el joven de 9 de Julio logró el 5° registro en la prueba contra reloj por la Fecha #5. Luego, en las mangas, integró el quinteto de punta acumulando los puntos necesarios para continuar como líder absoluto del certamen. En la última Final de este torneo, logró afirmarse en el lote de protagonistas en los sitios de privilegio. Sin contratiempos, se aferró el P2 en la largada.

Luego, no ofreció resistencia en la disputa por la condición de escolta y completó sin problemas la etapa en el P3. Tras un recargo a quien lo antecedió en la llegada, se qudó con el 2° peldaño del podio y con el título en la divisional Junior Max.

Con la inmensa alegría que solo estos momentos pueden ofrecer, Santiago exclamó: “Cumplimos el objetivo del campeonato. Fue una gran carrera, terminamos bien. Llegamos a la final con una gran cantidad de puntos y por eso no arriesgamos demasiado. Dejamos pasar al piloto uruguayo porque sabíamos que si teníamos un toque teníamos la posibilidad de perder el campeonato. Todo resultó muy bien y estamos muy contentos”.

Y completó: “Quiero agradecer a mi papá que hoy no me pudo acompañar, a mi mamá, a mi hermana, a toda la familia, a todo el equipo Acosta Racing Team, a Martín Acosta, a Pichi que trabajó muchísimo para esta carrera, a José, al Indio García, a Gustavo Mato, a mis sponsors Saborearte, Mecano Ganadero, Agua Pab y a todos los que me apoyan”.

Cerradas ya las competencias del Trofeo de Otoño, Baztarrica se queda con el título al haber cosechado 415,5 puntos. La categoría tendrá una nueva convocatoria en el fin de semana del 4 y 5 de junio sobre el kartódromo de Ciudad Evita cuando se ponga en marcha el Trofeo de Invierno.

RMC BUENOS AIRES 2022 – TROFEO DE OTOÑO – CORONACION

Kartódromo «Ciudad de Buenos Aires», CABA

JUNIOR MAX

Clasificación: 1. Fuca, Nicolás 50,003

1ª Manga: 1. Alessi, Juan I., 2. Fuca, Nicolás, 3. Baztarrica, Santiago, 4. Strazzolini, Thiago, 5. Irazu, Gastón, 6. Pérez, Guillermo, 7. Daz, Lorenzo, 8. Castro, Máximo, 9. Domínguez, Tomás, 10. Mariezcurrena, Pedro, 11. Falivene, Thiago, 12. Monarca, Francisco, 13. Nietzel, Joaquín, 14. Bulbarella, Simón, 15. Trappa, Roberto, 16. Longarzo, Renato, 17. Echarri, Salvador, 18. Trappa, Genaro, Sv. Molina, Gonzalo, Sv. Martínez, Juan M..

2ª Manga: 1. Alessi, Juan I., 2. Fuca, Nicolás, 3. Baztarrica, Santiago, 4. Daz, Lorenzo, 5. Pérez, Guillermo, 6. Strazzolini, Thiago, 7. Falivene, Thiago, 8. Irazu, Gastón, 9. Bulbarella, Simón, 10. Mariezcurrena, Pedro, 11. Trappa, Genaro, 12. Molina, Gonzalo, 13. Domínguez, Tomás, 14. Longarzo, Renato, 15. Monarca, Francisco, 16. Trappa, Roberto, 17. Castro, Máximo, 18. Martínez, Juan M., 19. Echarri, Salvador, Nc. Nietzel, Joaquín.

Final: 1. Alessi, Juan I., 2. Baztarrica, Santiago, 3. Strazzolini, Thiago, 4. Irazu, Gastón, 5. Fuca, Nicolás, 6. Falivene, Thiago, 7. Daz, Lorenzo, 8. Castro, Máximo, 9. Trappa, Roberto, 10. Molina, Gonzalo, 11. Bulbarella, Simón, 12. Trappa, Genaro, 13. Domínguez, Tomás, 14. Longarzo, Renato, 15. Nietzel, Joaquín, 16. Martínez, Juan M., 17. Mariezcurrena, Pedro, 18. Echarri, Salvador, 19. Monarca, Francisco, Nc. Pérez, Guillermo.

Campeonato Extraoficial: 1. Baztarrica, Santiago 415,5 – 2v (Campeón), 2. Fuca, Nicolás 358,5 – 1v, 3. Alessi, Juan I. 352 – 1v, 4. Daz, Lorenzo 337,5, 5. Strazzolini, Thiago 262, 6. Falivene, Thiago 215,5, 7. Panetta, Santino 209,5 – 1v, 8. Jaime, Nicolás 148,5, 9. Irazu, Gastón 117,5, 10. Mariezcurrena, Pedro 115, 11. Bulbarella, Simón 112, 12. Trappa, Roberto 105, 13. Echarri, Salvador 84, 14. Longarzo, Renato 84, 15. Trappa, Genaro 79,5, 16. Monarca, Francisco 77, 17. Molina, Gonzalo 77, 18. Domínguez, Tomás 60, 19. Figueroa, Francisco 49, 20. Nietzel, Joaquín 42,5, 21. Martínez, Juan M. 41,5, 22. Castro, Máximo 30, 23. Pérez, Guillermo 24,5.