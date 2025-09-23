Karina Romero: “El gobernador apoya la Ley de emergencia Nacional en Discapacidad, pero no mira su propia provincia ¿no se conmueve?”

Una de las responsables del Centro Educativo Terapéutico ‘Pasos’ contó en ‘ Temprano para todo’ la situación planteada por el colectivo de prestadores de servicios para personas con discapacidad de la provincia de Buenos Aires que entregaron un petitorio al gobernador Axel Kicillof, al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y al presidente de IOMA, Homero Giles, exigiendo aumentar los aranceles de las prestaciones de discapacidad para igualarlos al valor del nomenclador nacional y aplicar de inmediato la ley de emergencia para el sector, propuesta por la oposición a nivel nacional, entre otros puntos no menos importantes.

Romero acotó que los prestadores denuncian la falta de servicios adecuados por parte de IOMA, que actualmente paga la mitad del valor nomenclador nacional y acumula atrasos de seis a siete meses. El colectivo de los Prestadores de Personas con Discapacidad advierte en ese petitorio que, si no obtienen una respuesta favorable, movilizarán a las familias y prestadores en una concentración frente a la Gobernación el próximo 2 de octubre a las 11 horas. La entrevistada también se pregunta “¿Por qué hace esto el gobierno de la provincia si la propia expresión política apoyo la Ley y se expreso y votó en contra del veto presidencial? ¿Qué hacés en tu provincia?”

Y ejemplificó que una pensión nacional alcanza los 260 mil pesos y una provincial solo llega a 84 mil poniendo de relieve una notoria y gran diferencia.