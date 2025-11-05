Karina Milei reunió a sus legisladores electos

Empoderada y con un rol cada vez más protagónico dentro del Gobierno, Karina Milei reunió este martes en la Casa Rosada a los diputados y senadores electos de La Libertad Avanza para una jornada de capacitación sobre el funcionamiento del Congreso. La Secretaria General de la Presidencia fue la principal oradora del encuentro, que marcó el inicio formal del trabajo del nuevo bloque libertario que asumirá el próximo 10 de diciembre. Aunque estaba previsto que asistiera el presidente Javier Milei, su ausencia fue uno de los datos llamativos de la jornada.

El encuentro se realizó en el Salón Héroes de Malvinas, donde también hablaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En un gesto que sorprendió a los presentes, Menem llevó a su padre, el ex senador Eduardo Menem, quien ofreció una clase práctica sobre el funcionamiento parlamentario. “Es autor de un libro que ha sido lectura obligatoria para todos los legisladores en las últimas décadas: Derecho Procesal Parlamentario”, explicó su hijo.

Durante unos quince minutos, el hermano del ex presidente Carlos Menem brindó una exposición sobre las reglas básicas del trabajo legislativo. “Hay muchos que van a estar en el Congreso por primera vez”, señaló el titular de Diputados, que luego agregó: “Fue una presentación con los diputados electos para tener un primer panorama de lo que va a ser el año parlamentario y llegar mejor preparados. En 2023 asumimos y tuvimos que tratar la Ley Bases con urgencia; ahora queremos un Congreso más ordenado y coordinado”.

Menem, que continuará al frente de la Cámara baja, destacó que el oficialismo se preparó “dos años para tener más miembros propios” y que el desafío será “consolidar la tarea legislativa con una bancada más amplia y cohesionada”. Otro que seguirá en su puesto es Gabriel Bornoroni, confirmado por la propia Karina Milei durante el encuentro como jefe del bloque libertario en Diputados, según confiaron fuentes presentes en la reunión.

Entre los asistentes estuvieron varias figuras del nuevo Congreso, como Virginia Gallardo, Karen Reichardt y Sergio “Tronco” Figliuolo, socio de Alejandro Fantino en el canal digital Neura, que debutará como legislador nacional. Cada participante se retiró con una bolsa violeta de obsequio, que contenía un anotador, una Constitución Nacional y el reglamento interno del Congreso, un guiño al nuevo comienzo institucional del espacio.

La cumbre libertaria se realizó mientras el oficialismo reacomoda su estructura política. En las últimas semanas, el ministro del Interior, Diego Santilli, fue incorporado formalmente a la nueva mesa política, tras la salida de Guillermo Francos y la creciente distancia de Santiago Caputo, desplazado de la primera línea de decisión. La movida refuerza la idea de una conducción más institucional y organizada, con Karina Milei al frente de la estrategia y los vínculos internos del oficialismo.

El Gobierno, además, cerró la jornada con una noticia positiva: el bloque de La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026, que se debatirá en sesiones extraordinarias después del 10 de diciembre, cuando los nuevos legisladores ya estén en funciones.

Con esta demostración de poder político, Karina Milei consolida su figura como el eje articulador del espacio libertario. En los pasillos oficiales ya nadie duda de que la hermana del Presidente es hoy la verdadera encargada de ordenar la tropa legislativa y marcar el rumbo político del Gobierno, mientras su hermano concentra su energía en la gestión económica y la escena internacional.