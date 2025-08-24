24 Ago 2025
Locales

Juventud Radical 9 de Julio: «Acaso no quieren que los jóvenes voten?»

Este año los estudiantes que residen fuera del partido de 9 de Julio no contaran con el transporte municipal para participar de las elecciones del próximo 7 de septiembre. La Juventud Radical presentó formalmente el pedido para que esto ocurra pero la respuesta no fue la que esperaron y así lo informaron en sus redes sociales:

@jr9dejulio «Acaso no quieren que los jóvenes voten? 🗳️👩‍🎓👨‍🎓

No nos chamuyen con que el micro estaba ocupado 🚌❌.
En tal caso, hay que gestionar otra solución, no poner excusas.

Ese colectivo lo pagamos todos los nuevejulienses con nuestros impuestos 💰🏙️.
Y por eso, también tiene que estar al servicio de los estudiantes para que puedan venir a votar de forma accesible 🚍➡️🗳️ y aliviar la economía de sus familias.

Lo que falta es decisión, no colectivos ✊»

 

