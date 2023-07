Junín: Piden informes a Provincia sobre internos liberados de la cárcel

Mediante un despacho único del bloque Juntos el Concejo Deliberante de Junín envió una solicitud al estado bonaerense para que aporte detalles sobre cantidad, control y seguimiento de los detenidos liberados en las Unidades Penitenciarias del distrito.

Esta acción legislativa local se da en el marco de una dura advertencia que lanzó la semana pasada el secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, Andrés Rosa, quien graficó que diariamente «se concretan entre seis y ocho firmas de libertad», es decir, «unos 150 presidiarios son liberados por mes de las cárceles Junín», confirmó.

“En la pandemia fue un caos, ya lo hemos hablado más de una vez. Hasta entonces las salidas eran solo los jueves, ahora son todos los días»; profundizó la semana pasada, Rosa, en declaraciones a Grupo La Verdad.

«Por eso estamos como estamos en la Provincia de Buenos Aires, a eso hay que sumarle que tenemos un 50 por ciento de pobreza. No podemos pretender en este contexto que no haya delito. No podemos seguir así, en algún momento hay que cambiarlo a esto”, manifestó el funcionario.

En tanto, una voz legislativa del Concejo Deliberante expresó con relación al pedido a provincia “no hemos tenido ningún tipo de respuesta y me parece que no es un tema menor que debería estar en discusión y por lo menos en información hacia los juninenses”.

(InfoGEI) Mg

