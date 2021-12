Junín, Leandro N. Alem y General Viamonte presentan un incremento de casos de Covid 19 en la Región Sanitaria III

«Tenemos muchas herramientas en la mano para poder controlar la pandemia. Ese es el mensaje fundamental: no hay que abandonar los cuidados», insistió el director ejecutivo de la Región Sanitaria III doctor Jorge Herce a Cuarto Político quien insistió en la necesidad de completar los esquemas de vacunación. «Hay muchos niños menores de 11 años que todavía ni siquiera están anotados», mencionó el funcionario. «Me parece fundamental conservar las medidas de precaución como uso de barbijo», insistió

Genera preocupación el incremento de número casos positivos de Covid 19 en Junín, Leandro N. Alem y General Viamonte. De una meseta que se había estabilizado entre cero y un caso. En el caso de Junín, el último día de noviembre se despidió con cuatro casos en un día pero el miércoles 1 de diciembre aumento a 15 casos en un día, el jueves 2 en 19 y este viernes 3 de diciembre en 24 casos, llegando a totalizar de 21 casos positivos que se tenía al finalizar noviembre a 66 casos positivos activos en total este viernes 3 de diciembre en Junín.

SITUACION EPIDEMIOLOGICA EN JUNIN, LEANDRO N. ALEM Y GENERAL VIAMONTE

Desde el inicio de la pandemia 15.919 juninenses contrajeron la enfermedad producida por el coronavirus, de los cuales se recuperaron 15.397 pacientes y fallecieron 456. En cuanto a vacunación, se han colocado un total de 186298 aplicaciones, de las cuales 93.642 corresponden a primera dosis, 83.382 a segunda dosis (esquema completo) y a este viernes a las 7.13 de la mañana se habían colocado 6.749 terceras dosis y hay 2.525 vacunados con refuerzo.

El director ejecutivo de la Región Sanitaria III doctor Jorge Herce expresó que «estamos mirando con atención y preocupación el aumento del número de casos. Estamos observando a ver cuál va a ser el comportamiento. Esto ha ocurrido en las últimas semanas en Junín y otros distritos de la región y requiere ver cómo transcurre este proceso de aumento de casos que creemos que puede controlarse».

Además consideró necesario «llamar la atención que muchos casos están vinculados con la no vacunación y no haber completado el esquema de vacunación. Son dos aspectos que deben evitarse» y opinó que «se trata de un alerta para vacunarse los que no se han vacunado y completar los esquemas de vacunación quienes no lo hicieron».

A su vez en el distrito de Leandro N. Alem hay 37 casos activos de Covid 19 en la actualidad. Se han colocado un total de 32.632 aplicaciones de las vacunas anticovid 19, de las cuales 16.524 corresponden a primera dosis, 15.032 a segunda dosis, 331 a tercera dosis y 745 vacunados con refuerzo.

En el caso del distrito de General Viamonte, a este 3 de diciembre hay siete casos activos de Covid 19, todos de la ciudad de Los Toldos. Se procesaron en las últimas 24 horas ocho muestras con un resultado positivo -una persona de 57 años de edad-. Un paciente está internado en el hospital municipal.

En cuanto a vacunación en el distrito, se llevan colocadas total 16.097 aplicaciones (de los cuales 1832 continúan con 1 sola dosis, 14.265 tienen 2 dosis y 1.141 tienen 3 dosis). Refuerzo a personal de salud 431 dosis.

«NO HAY QUE ABANDONAR LOS CUIDADOS»

En diálogo con Cuarto Político comentó Herce que hay un grupo entre los 18 y los 50 años, que no han completado los esquemas de vacunación o postergaron la segunda dosis por distintas razones. «Me parece fundamental conservar las medidas de precaución como uso de barbijo», insistió el profesional consultado por este portal digital informativo.

«No hay que abandonar las medidas de prevención -indicó- porque se puede pensar que el verano nos va a salvar, pero estar en una habitación con aire acondicionado con muchas personas es tan peligroso como estar en una habitación en invierno con una estufa. Que estemos en verano no garantiza que el virus no se contagia en ambientes cerrados», expresó,

Sostuvo que «son aspectos que se deben tener presente para aumentar el número de casos».

Además de Junín, la Región Sanitaria III está poniendo atención en otros distritos donde se incrementó la cantidad de casos como Leandro N. Alem y General Viamonte. «Suelen ser brotes -explicó- vinculados a uno o dos grupos familiares pero me parece que hay que poner toda la atención. Insistimos y está claro que la pandemia no terminó y tenemos la posibilidad de sostener un número bajo de casos pero va a depender mucho de que nos vacunemos tanto adultos como niños. Hay muchos niños menores de 11 años que todavía ni siquiera están anotados», mencionó el funcionario.

Recordó el doctor Jorge Herce en la entrevista realizada con este portal digital informativo que «la vacunación está liberada para mayores de los 3 años de edad. Cualquiera puede acercarse a un centro de vacunación y aplicarse la vacuna. Tenemos muchas herramientas en la mano para poder controlar la pandemia. Ese es el mensaje fundamental: no hay que abandonar los cuidados», insistió.

TERCERA DOSIS Y DOSIS DE REFUERZO

En el diálogo con Cuarto Político, el doctor Herce explicó que la «la tercera dosis se aplica en aquellos casos donde la cantidad de defensa del organismo no son suficientes, requiriéndose una tercera dosis para alcanzar un número adecuado de anticuerpos. Ese es un punto particular, vinculado a problemas de inmunidad y en cuanto a dosis de refuerzos es para aquellos que ya han recibido dos dosis y ya la han recibido trabajadores de salud y ahora también se está llegando a personas con problema de salud o a otros que están necesitando para completar su defensa».

Reiteró el doctor Herce la preocupación existente en el hecho de que «muchas personas no han concurrido a darse la segunda dosis por alguna razón. Insistimos en que debe completarse el esquema de vacunación y pueden hacerlo acercándose a cualquier posta de vacunación», reiteró.

EL FANTASMA DE LA VARIANTE OMICRON

Consultado sobre la preocupación por la variante de la enfermedad denominada Omicron, el doctor Herce dijo que «el país ya ha tomado medidas a través del gobierno nacional respecto a personas que han viajado o hecho escalas en Africa. Es un grupo de viajeros que debe hacer la cuarentena cuando arribe al país o aquellos que han estado en zonas donde se detectó la variante».

«En el país -añadió. no hay casos detectados. En Brasil se ha detectado casos».

EN LA REGION CIRCULA LA VARIANTE DELTA

Sin embargo mencionó que en el país está circulando la variante Delta, que también es de alta contagiosidad, como se sabe.

«Más del 60% de casos se debe a la circulación de la variante Delta que está predominando hoy en el país. Realizamos la vigilancia reglar y por la cual semanalmente enviamos muestras seleccionadas al azar para realizar la secuenciación en el Instituto Malbrán», indicó el director ejecutivo de Región Sanitaria III mencionando que «la variante más frecuente en la región es la Delta como sucede en la provincia y en el país».

«Vacunarnos y sostener las medidas de cuidado son fundamental en la prevención. Vemos con mucha preocupación que se empieza a abandonar el uso de barbijo, por ejemplo. Hay que seguir cuidándonos. Cuidarnos nosotros es cuidar la comunidad que tenemos», destacó.

