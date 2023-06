Junín: Detectaron dos casos de triquinosis

El Dr. Ferrero de la Dirección de Bromatología de Junín confirmó que hubo dos casos, «el último hace menos de un mes». Y llamó a tomar conciencia y adquirir productos en lugares habilitados. La triquinosis es una enfermedad parasitaria que fue diagnosticada por primera vez en el país en 1898.

Desde la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Junín, confirmaron dos casos de Triquinosis. El Dr. Julio Ferrero, de la Dirección de Bromatología de la mencionada ciudad, indicó que «tuvimos dos casos en Junín, el último hace un mes. Se estableció un control, se sacaron los animales de la chanchería involucrada y se llevó a cabo la faena sanitaria correspondiente”.

El médico veterinario comentó que “a pesar de los esfuerzos que hacemos y de toda la información que se brinda, la gente no toma conciencia del proceder y realiza prácticas que pueden llevar a la muerte a otras personas. La triquinosis es un parásito y no puedo creer que en 2023 todavía estemos lidiando con esto».

Senasa recomienda a los consumidores que no adquieran productos porcinos que carezcan de una etiqueta que certifique su origen, ya que no es posible saber si han sido sometidos a la prueba diagnóstica. En el mismo sentido, es importante que solo obtengan chacinados en establecimientos habilitados y no en lugares informales en los que no se puede demostrar la inocuidad y la trazabilidad del producto adquirido.

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que fue diagnosticada por primera vez en el país en 1898. Las personas se enferman al consumir carne insuficientemente cocida o productos elaborados con carne de cerdo o de animales silvestres que contienen en sus músculos larvas de parásitos del género Trichinella.

La prevención también debe trasladarse hasta los hogares: es importante cocinar correctamente la carne hasta que su interior pierda el color rosado, a fin de prevenir la transmisión de la enfermedad. Además, debe tenerse en cuenta que la salazón, el ahumado y la cocción en microondas no matan al parásito que produce la triquinosis. (InfoGEI) Mg