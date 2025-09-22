Judocas de 9 de Julio se lucieron en Campeonato Nacional

El pasado fin de semana, los judocas del Dojo de la Asociación de Judo de 9 de Julio se destacaron en el Campeonato Nacional Clausura de Veteranos, celebrado en el Estadio Independiente de Neuquén. Con gran entrega y dedicación, los atletas compitieron a un alto nivel y consiguieron importantes resultados que consolidan la posición del dojo a nivel nacional.

Entre los premiados estuvo Ricardo González (4º dan) que obtuvo la medalla de bronce tras ser recategorizado para competir con oponentes más jóvenes. Y Gonzalo Cabral también consiguió la medalla de bronce, en un desempeño que confirmó el timepo dispuesto para la ardua preparación.

Además, Facundo Mario tuvo una actuación destacada en la categoría VNM -81kg, logrando un séptimo puesto en el ranking nacional y recibiendo un diploma de reconocimiento.

Pero además de estos judocas también el Sensei Santiago Falco tuvo su reconocimiento al ser ascendido a árbitro nacional, un gran paso en su carrera y que eleva el prestigio del dojo en el ámbito del judo en el país.

El próximo objetivo es el Campeonato Nacional de Judo en la ciudad de San Juan, una oportunidad para que los atletas sigan demostrando su crecimiento y fortaleza.

Además, las jóvenes promesas del judo local, Enzo Miño, Manuel Benavides y Agustín Navarro Matorras, se preparan para competir en los próximos Torneos Juveniles Bonaerenses bajo la dirección del Sensei Santiago Falco y la profesora Florencia Cambello.