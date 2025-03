Jubilaciones: qué implica el fin de la moratoria previsional y qué pasará con quienes no cumplan con los años de aportes

El 23 de marzo marca el vencimiento de la moratoria previsional que permitió a millones acceder a una jubilación sin haber alcanzado los 30 años de aportes. ¿Qué pasará con aquellos que no logren cumplir este requisito y qué alternativas existen para quienes no puedan jubilarse?

A partir del 23 de marzo, los trabajadores que no hayan cumplido con los 30 años de aportes al sistema previsional argentino no podrán acceder a una jubilación, ya que ese día vence la moratoria dispuesta por la Ley 27.705, que estuvo vigente desde marzo de 2023. Esta medida, decidida por el gobierno de Javier Milei, no será extendida, y no se habilitarán nuevas moratorias ni planes de pago para regularizar los aportes faltantes.

Este vencimiento de la moratoria traerá consigo importantes cambios para el sistema previsional, afectando a miles de adultos mayores que, hasta el momento, habían podido jubilarse a través de este mecanismo. Se estima que 7 de cada 10 adultos mayores han accedido a su jubilación por medio de la moratoria vigente. En el caso de las mujeres, el impacto será aún mayor, ya que 9 de cada 10 mujeres utilizan la moratoria para jubilarse, de acuerdo con especialistas.

El fin de esta moratoria deja a muchos trabajadores y trabajadoras sin la posibilidad de acceder al beneficio jubilatorio, a menos que cumplan con los requisitos establecidos por el sistema previsional. Aquellos que no alcancen los 30 años de aportes deberán esperar hasta los 65 años para acceder a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), si logran cumplir con ciertos requisitos socioeconómicos.

Alternativa: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Para aquellos que no puedan acceder a una jubilación, el gobierno ofrece la PUAM, una pensión no contributiva que pueden solicitar las personas mayores de 65 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Sin embargo, este beneficio está restringido a aquellos que puedan demostrar dicha vulnerabilidad mediante la presentación de declaraciones juradas. No cualquier persona podrá acceder a esta pensión, ya que el gobierno ha establecido diversos parámetros socioeconómicos para definir quiénes pueden acceder a ella. Es importante destacar que la PUAM no es un derecho universal, sino que depende de las condiciones económicas del solicitante.

A diciembre de 2024, alrededor de 194.000 personas cobraron la PUAM, según datos de la Anses. Esta pensión equivale al 80% de la jubilación mínima, que en marzo de 2025 será de $223.297,36. Además, se incluye un bono de $70.000, que se mantiene desde el año pasado y que eleva el total que perciben los beneficiarios a $293.297,36.

Es relevante mencionar que aquellos que ya perciben esta pensión no podrán heredarla. Es decir, una persona casada con alguien que recibe la PUAM no podrá continuar cobrando esta pensión tras el fallecimiento del beneficiario.

Impacto en los adultos mayores

Según la abogada previsional Andrea Falcone, el fin de la moratoria previsional tendrá un gran impacto, ya que 7 de cada 10 personas acceden a la jubilación a través de este mecanismo. En el caso de las mujeres, esta cifra asciende a 9 de cada 10. Falcone explica que, a partir del 23 de marzo, aquellas personas que no puedan cumplir con los 30 años de aportes no podrán jubilarse, sino que deberán esperar hasta los 65 años y, en algunos casos, pasar por un proceso administrativo para demostrar su vulnerabilidad económica y acceder a la PUAM.

Por otro lado, desde el gobierno sostienen que la moratoria era un mecanismo “injusto” frente a aquellos que cumplieron con los años de aportes requeridos. La moratoria implicaba un gasto para el sistema previsional, ya que permitía a personas con pocos aportes acceder a la jubilación. En cambio, la PUAM está dirigida a las personas que realmente necesitan el apoyo económico, aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

A pesar de que se desestimó la posibilidad de extender la moratoria, el gobierno también contemplaba la posibilidad de realizar una reforma más amplia al sistema previsional. Sin embargo, esta reforma sigue en proceso y aún no se ha implementado una medida de reemplazo que resuelva el problema de fondo relacionado con la falta de aportes previsionales por parte de muchos trabajadores.

Oportunidad hasta fin de año para regularizar los aportes

A quienes aún no hayan alcanzado los 30 años de aportes, el gobierno les otorga la posibilidad de saldar la deuda previsional hasta fin de año. Si bien el vencimiento de la moratoria no permitirá nuevos ingresos a este mecanismo, aquellos que deseen regularizar su situación podrán hacerlo mediante un pago único al contado, lo que les permitirá acceder a la jubilación. Sin embargo, esta opción no estará disponible para quienes no cumplan con los requisitos establecidos.

En ese sentido, Adrián Troccoli, abogado especializado en el tema previsional, criticó que la moratoria no haya resuelto el problema de fondo del sistema previsional, que es la falta de trabajo formal con aportes. Según el experto, la jubilación debería ser el derecho de aquellos que han trabajado durante los años requeridos, y el concepto de jubilación se ha desvirtuado al permitir que personas con pocos aportes accedan a este beneficio.

El sistema previsional enfrenta una situación compleja debido al número creciente de personas que no cumplen con los 30 años de aportes, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de las jubilaciones. El gobierno se ha comprometido a seguir trabajando en una reforma integral, aunque aún no se han presentado propuestas concretas que puedan reemplazar la moratoria.

Los próximos pasos en la reforma previsional

El gobierno de Javier Milei sigue trabajando en la reforma previsional, que podría contemplar cambios importantes en la forma en que se gestionan las jubilaciones en el país. Sin embargo, el tema de los aportes no ha sido resuelto de manera efectiva, y es probable que las reformas en el sistema previsional continúen siendo debatidas en el futuro cercano.

Además, aunque se ha descartado la posibilidad de subir la edad jubilatoria, el actual titular de la Anses, Fernando Bearzi, reemplazó a Mariano de los Heros, quien había planteado la posibilidad de una reforma en este sentido. Milei se mostró en desacuerdo con la propuesta de subir la edad jubilatoria antes de abordar una reforma laboral que incentive la formalización del empleo.

El futuro del sistema previsional argentino sigue siendo incierto, con una importante transición hacia la PUAM para aquellos que no logren alcanzar los 30 años de aportes. La moratoria previsional, que permitió a millones acceder a su jubilación, llega a su fin, y con ella, las posibilidades de regularizar deudas previsionales mediante un plan de pagos. (Infobae)