Juan José Belloni: «Nuestra mayor virtud es la falta de experiencia, por ser personas que no hemos participado en politica ni vivimos de ella»

El médico neumonólogo, integra la lista de ‘Somos Buenos Aires’ en tercer lugar y en ‘Temprano para todo’ (Supernova97.9) contó que es esta su primera experiencia política. Había sido aludido, sin nombrarlo, en la última sesión del Concejo Deliberante, por haber dicho a un medio colega que: “muchos ven que quizás la gestión está estancada, pero lo que está estancado es el Concejo Deliberante, que está con discusiones de 90, 120 días en temas que se tienen que tratar en, a lo sumo 10 días”. Y hoy se tomó un momento para replicar a esas críticas que llegaron desde el bloque opositor de Unión por la Patria: “No entiendo como el Concejo puede dedicar cinco segundo a quien ni siquiera integra ese cuerpo” dijo Belloni, quién también remarcó la necesidad de reflotar el Espacio ‘San Cayetano’ (Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la esquina de Salta y Libertad) e interrogado sobre la implementación de la Telemedicina también dio su punto de vista como médico.