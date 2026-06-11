Juan Ignacio Martín y los 112 años de Atlético 9 de Julio



Juan Ignacio Martín (izq.) y su vice Fernando Rojas (der.)

Ayer mièrcoles 10 de Junio, el Club Atlético 9 de Julio celebró sus 112 años de vida institucional. Por este motivo, su presidente, Juan Ignacio Martín, dialogó con el equipo de Supernova Deportivo contando la actualidad del club, los proyectos y el presente de las muchas actividades deportivas con las que cuenta.

Atlético es un club que no se detiene. De hecho, el domingo pasado inauguró la cancha 2 del básquet, reciclando el espacio de lo que era el estacionamiento interno para ampliar las necesidades operativas, en este caso, de esta disciplina. También se completó el cerramiento del Micro Estadio, lugar clave para el desarrollo del patín artístico, el newcom y el vóleibol, y solo resta la colocación de un portón de acceso. El presidente agregó que el hockey cuenta ya con un nuevo salón de usos múltiples de 250 metros cuadrados y proyecta la colocación de una nueva alfombra de césped sintético adquirida recientemente, mientras que el rugby avanza en la construcción de su propio espacio techado.

Además, Martín detalló el nuevo sistema de filtrado, cañerías y bombeadores que se hizo a la pileta para recuperar su pleno rendimiento, al tiempo que se ejecutaron tareas de pintura y renovación en los techos de los vestuarios y en el piso de la tribuna de fútbol. Por su parte, el sector de golf sumó una máquina greenera triple autopropulsada, única en la región, mientras que las canchas de tenis reciben mejoras de iluminación y parquización. Las obras se extienden a las canchas de pelota a paleta y bochas, y trascienden los límites deportivos con la construcción de una nueva vereda peatonal a lo largo de dos cuadras sobre la avenida Mitre.