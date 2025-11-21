JP Morgan cancela el Plan de financiamiento

El plan de financiamiento de USD 20.000 millones que un consorcio de bancos liderado por JP Morgan Chase estaba estructurando para Argentina ha sido archivado, según reportó el diario Wall Street Journal. Este «salvataje» financiero, que fue anunciado con entusiasmo y formaba parte de las medidas impulsadas por el secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent, para respaldar al gobierno argentino, se ha caído debido a la falta de garantías claras. Las entidades financieras privadas, entre las que también se encontraban Bank of America y Citigroup, no lograron obtener la «orientación del Departamento del Tesoro sobre qué garantías podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas», lo que incrementó el riesgo percibido de la operación y enfrió el interés inicial.

Cambio de Estrategia y Reacción del Gobierno

La caída del ambicioso acuerdo dejó al equipo económico, liderado por el ministro Luis Caputo, en una posición de urgencia. Ante la necesidad de afrontar vencimientos de deuda por aproximadamente USD 4.000 millones en enero de 2026, el Gobierno ha tenido que rediseñar su estrategia financiera. Ahora se negocia una alternativa mucho más modesta: una operación ‘repo’ (pacto de recompra) por un monto cercano a los USD 5.000 millones, donde Argentina entregaría activos como garantía.

La noticia provocó una rápida y ambigua reacción del Ministro Caputo en redes sociales, quien desmintió la existencia de un «rescate» por USD 20.000 millones y tildó la publicación del WSJ como una «operación más con la sola intención de generar confusión», aunque previamente había hecho mención a negociaciones por una cifra similar. The Wall Street Journal además indicó que los bancos estadounidenses optaron por avanzar con un esquema de financiamiento mucho más controlado, un préstamo a corto plazo, de solo u$s5.000 millones,

Impacto en los Mercados

El impacto en los mercados fue inmediato y negativo. Los bonos soberanos argentinos experimentaron caídas y el Riesgo País, el indicador que mide JP Morgan, escaló superando los 650 puntos básicos. Esta suba complica la intención del Gobierno de regresar a los mercados voluntarios de deuda, ya que el riesgo elevado indica la fragilidad de la estrategia económica y la desconfianza de los inversores. La búsqueda de un financiamiento de corto plazo se convierte, entonces, en una necesidad para evitar un potencial default a comienzos del próximo año, en lugar de una opción estratégica para consolidar la estabilidad.