Hoy, sábado 29 de abril, de 18 a 19 hs., en la sede del Museo, Archivo Histórico y Centro Cultural “Julio de Vedia”, se desarrollará una Jornada de Sensibilización y Actualización sobre Hepatitis C, la que tendrá como organizadores a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de 9 de Julio, el Centro de Testeo Rápido de HIV e ITS del CIC “Dr. Martín Callegaro”, el Servicio de Infectología del Hospital Zonal General de Agudos “Julio de Vedia” y el Servicio de Hepatología del Hospital San Juan de Dios (La Plata); y el auspicio de Laboratorio AbbVie.

SERÁN OBJETIVOS DE LA MISMA:

? Sensibilizar a la población sobre la importancia del diagnóstico y tratamiento oportuno de la Hepatitis C.

? Fomentar la realización de test rápidos para Hepatitis C y su implementación a largo plazo.

? Sensibilizar a los profesionales de salud del primer y segundo nivel de atención acerca de la importancia de solicitar serología para Hepatitis C.

? Actualizar a los profesionales de la salud sobre algoritmos diagnósticos de Hepatitis C.

? Informar sobre disponibilidad de tratamientos curativos y sobre los aspectos relacionados a su utilización.

? Ofrecer pruebas diagnósticas rápidas para VIH y sífilis, tanto en la población general como en la comunidad del sistema de salud.

? Proveer la oportunidad de completar esquemas de vacunación del adulto, en especial contra la Hepatitis B.