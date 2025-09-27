Jonathan Sánchez: “Se está trabajando en conjunto, optimizando los recursos existentes”

Después de la segunda reunión de trabajo conjunta que se realizó el miércoles pasado en 9 de Julio entre todas las partes involucradas en el tema inundaciones, Jonathan Sánchez, Director de Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, estuvo en “Agro 9 Radio” (Supernova 97.9) dialogando sobre lo que dejó este segundo encuentro. Siendo quien coordina el grupo, Sánchez enfatizó en lo complicado de la situación pero que “se está trabajando en conjunto, optimizando los recursos existentes”. Agregó que se habló de redirigir la maquinaria existente hacia los lugares críticos y que el objetivo principal es “asegurar la transitabilidad a las localidad y, en segundo término, alos caminos secundarios hacia lugares productivos”.

Agregó que se extendió el comodato de una maquinaria que habia venido de Dolores para que permanezca en 9 de Julio, sumaron dos retros en estas últimas semanas y que “Vialidad provincial aportó otro tipo de equipamiento para tareas accesorias”, todo esto para suplir la falta de maquinaria apta que padece el municipio. Además se refirió a la cuenca del Salado y resaltó el trabajo conjunto con las entidades rurales.