Jazz de primera en Casares

Este domingo culmina la tercera edición del Ciclo de Jazz y Música Urbana ideado por Fabio Molineti que es el Subdirector de Cultura de Carlos Casares. El cierre de la edición 2025 será con Andrés Peláez en piano y el “Mono” Insaurralde en flauta haciendo “Diálogos con Piazzola”.

Un final digno de una propuesta musical superadora que, a lo largo de estos tres años, viene presentando una grilla de artistas de lo más refinado del género, como Javier Malosetti, Gillespi, Lara Fichera, Oscar Giunta, la Orquesta Fernández Fierro, por nombrar solo algunos de ellos. Y lo mejor: es gratis, abierto a todos, algo que suma valor teniendo en cuenta el nivel de los músicos. El salón blanco municipal muy bien presentado, con excelente sonido y puesta de luces, todo combinado para poder disfrutar de cada artista a pleno.

Un esfuerzo que está disponible para disfrutar a pleno y que se viene superando año tras año.