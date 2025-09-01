1 Sep 2025
Javier Padrón: «Hay que dejarse de dar vueltas y hacer las obras que hay que hacer»

Trabajador rural especializado en aguadas y molinería, Javier Padrón es uno de los afectados por la situación hídrica que se agudizó el último fin de semana en la región con las lluvias caídas. Hoy expuso su situación en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9). Venía advirtiendo que el contexto va a afectar la cadena de pagos porque, obviamente, no se pueden vender cereal ni animales porque no se puede acceder a los campos. En su crítica también apunta al poco acompañamiento de la comunidad que recién parece advertir la gravedad de la situación que ayer visibilizó con mayor amplitud la señal TN y concluyó diciendo que “Quiroga tiene un abandono terrible”.

