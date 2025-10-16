Javier Fernández: “El populismo roba, la derecha saquea y entrega; necesitamos construir otra cosa”

La suya es una historia de superación y esperanza, puesto que Javier sufrió y lucha con buenos resultados contra una enfermedad que afectó sus cuerdas vocales. Hoy transita el desafío físico y emocional de la recuperación y la redefinición de la vida después del tratamiento. Visitó Supernova 97.9 invitado para conversar en ‘Temprano para todo’ sobre la actualidad política nacional y local y especialmente hablar de la actualidad de la Unión Cívica Radical. Se refirió a lo que llamó, como otros dirigentes partidarios, a la ‘diáspora radical’.

“El partido radical -dijo- porque tiene 130 años puede durar, pero sino modifica su realidad, la pérdida de identidad desde hace mucho tiempo, está condenado a desaparecer o a convertirse en un partido vecinal”.

Javier Fernández también se refirió al “deterioro importante en la dirigencia partidaria. Hay mucho ego y recuerdo las palabras de Raúl Alfonsín ‘nadie es más importante que el partido’ y aconsejaba ‘sigan ideas, sigan valores, sigan principios’. Voy a seguir luchando por esos objetivos para que el partido encuentre esa senda de partido nacional”.

Y también reflexiona que “nos ha ganado el odio, el ‘anti’, votar en contra ‘de’, la crueldad. Mientras no dejemos de votar ‘en contra de’ y busquemos una opción positiva vamos a estar en este péndulo”.