Inundaciones: Gentile recibió a Provincia y Nación

La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recibió hoy en el Salón de las Américas a autoridades provinciales y nacionales para analizar y coordinar acciones ante la situación hídrica del distrito.

Acompañada por funcionarios de su Gabinete, Policía Comunal y Patrulla Rural, Gentile dialogó con el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio, y el director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires. La Intendente presentó un informe detallado de la situación actual, tras lo cual la Provincia comprometió el apoyo necesario para atender las emergencias más inmediatas.

En esta reunión también estuvieron presentes funcionarios provinciales de la Autoridad del Agua, la Dirección Provincial de Hidráulica y Vialidad Provincial, con quienes se coordinó el trabajo, equipos y necesidades materiales.

Al mediodía, Gentile recibió a funcionarios nacionales, incluyendo al titular de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, y al Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Cristian Pafundi. El encuentro se centró en la coordinación para la puesta en funcionamiento del centro de operaciones que se instalará en Nueve de Julio. Este centro fue anunciado el miércoles por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para asistir a los distritos del interior agrario afectados por las inundaciones.

Para el fin de semana, se espera la llegada de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y equipos de Vialidad Nacional. Estos equipos incluyen maquinaria pesada para la limpieza de zanjas, alcantarillas y aliviadores, como parte del apoyo logístico para la emergencia.

Y desde sociedad Rural de 9 de Julio se convocó a una reunión este sábado 8 a las 15:00 hs en el Salón Mouremble de dicha entidad para tratar la situación hídrica junto a la ministra Patricia Bullrich.