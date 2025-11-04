Inundaciones en 9 de Julio: ¿Geografía, Gestión Hídrica o Ineficiencia Política?

Las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, exacerbadas por el cambio climático, suelen ser presentadas como un fenómeno homogéneo, una respuesta uniforme a las lluvias que afecta a todo el territorio. Sin embargo, este enfoque no tiene en cuenta las particularidades geográficas y climáticas de cada región, lo que conduce a soluciones equivocadas o insuficientes. El partido de 9 de Julio, en el noroeste bonaerense, es un claro ejemplo de cómo la falta de entendimiento de las características locales puede agravar un problema. Aquí, la geografía del terreno, la falta de obras estructurales adecuadas y la proliferación de canales clandestinos están generando una «tormenta perfecta» que podría desencadenar una pérdida de productividad agrícola con graves consecuencias económicas para la zona.

9 de Julio: Desafío geográfico

Uno de los principales problemas hídricos que enfrenta el partido de 9 de Julio es la escasa pendiente del terreno. Con una diferencia de altura de solo 10 metros entre la ciudad de 9 de Julio y Pehuajó, ubicada a 100 kilómetros al oeste, el agua no tiene la inclinación suficiente para escurrir de manera natural. Este fenómeno se repite en otras direcciones, como hacia el este, en dirección a Bragado, donde la pendiente es aún más escasa. La falta de un gradiente adecuado impide el flujo natural de las aguas hacia el río Salado, principal colector de la región. En este contexto, el agua se acumula en la superficie, y la capacidad de escurrimiento superficial se limita a menos del 3% del volumen total de las precipitaciones. El sistema hídrico local es predominantemente vertical: el agua se infiltra lentamente en el suelo o se evapora, y en muchas ocasiones, la cantidad de agua acumulada es tal que las capas freáticas se elevan, causando anegamientos. Los canales de drenaje, que en otras regiones podrían cumplir una función de evacuación, son ineficaces aquí debido a la falta de pendiente.

Canales clandestinos: anarquía hídrica

A esta complejidad geográfica se suma un problema aún más grave: la proliferación de canales clandestinos. Estos canales, construidos de manera informal y sin control técnico o institucional, alteran los flujos naturales de agua, generando efectos no deseados. Muchas veces, en lugar de aliviar los anegamientos, estos canales afectan a campos vecinos, agravando la situación.

Aunque las autoridades provinciales conocen la existencia de estos canales informales, la falta de fiscalización ha permitido que continúen proliferando. En muchos casos, los canales clandestinos cambian la dinámica hídrica de las zonas adyacentes, exacerbando los efectos de las lluvias y contribuyendo a la alteración de los sistemas de drenaje natural. Esta «anarquía hídrica» está creando un caos que pone en peligro tanto la infraestructura rural como la producción agrícola, ya que los campos que antes podían ser aliviados por los canales oficiales ahora se ven perjudicados por los cursos de agua descontrolados.

Obras: El enfoque correcto

A pesar de las complicaciones geográficas, no todo está perdido. Existen obras que sí son necesarias, como la mejora de caminos rurales, la construcción de anillos de defensa o la reactivación de infraestructuras rurales claves. Sin embargo, la insistencia en la canalización masiva de agua, una solución pensada para otras regiones de mayor pendiente, no tiene cabida en 9 de Julio. Los canales, lejos de resolver el problema, terminan trasladando el agua de una laguna a otra sin dar una solución estructural al problema central: la falta de drenaje natural.

Gestión Municipal: Negligencia y falta de mantenimiento

Otro factor importante es la negligencia de más de una década de sucesivas gestiones municpales en el Partido. Durante este período, las tareas fundamentales de mantenimiento de los canales existentes fueron desatendidas. No se realizaron tareas básicas como el dragado y la limpieza. Esta falta de mantenimiento ha reducido la capacidad de los canales de evacuación, y ha dejado a muchas áreas vulnerables incluso en años con precipitaciones moderadas. La falta de un control efectivo y la permisividad frente a la proliferación de canales clandestinos agravan aún más la situación. La gestión hídrica, en lugar de adaptarse a las características geográficas del lugar, se ha centrado en soluciones tradicionales que no funcionan en este contexto específico, y la falta de fiscalización ha permitido que las prácticas informales continúen sin ningún tipo de sanción.

Cambio climático: factor exacerbante

El cambio climático ha provocado un aumento en la frecuencia e intensidad de las lluvias en la provincia de Buenos Aires. Las lluvias más intensas en menos tiempo generan una acumulación de agua que supera la capacidad de drenaje del territorio. Ese aumento combinado con la falta de drenaje efectivo, está afectando gravemente la capacidad productiva de los campos de la zona. En regiones agrícolas como 9 de Julio, la pérdida de tierras cultivables debido a las inundaciones se traduce en una disminución de la productividad.

Política hídrica integral y adaptada

La situación en 9 de Julio es un claro ejemplo de cómo la falta de una visión adaptada a las particularidades geográficas y climáticas de una región puede tener consecuencias devastadoras. Las soluciones no pueden ser las mismas que en otras zonas de la provincia, y los enfoques tradicionales de canalización deben reconsiderarse en lugares donde la geografía no lo permite.

La gestión hídrica debe ser integral, considerando tanto las particularidades geográficas como las nuevas realidades climáticas, y debe incluir un control riguroso de las infraestructuras existentes y la regulación de las prácticas informales, como los canales clandestinos. De no abordarse correctamente, esta crisis hídrica podría transformar a 9 de Julio en una zona con baja rentabilidad agrícola, con efectos económicos significativos para la región y la provincia en su conjunto.