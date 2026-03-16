Interna PJ PBA: triunfo mayoritario para Kicillof

Las elecciones internas para definir la conducción del Partido Justicialista en 16 municipios de la provincia de Buenos Aires dejó un veredicto político contundente. El escrutinio final no solo ha rediseñado los liderazgos locales, sino que inclinó la balanza en favor del gobernador Axel Kicillof, cuyo armado político logró imponerse en la mayoría de los distritos en disputa, marcando un distanciamiento estratégico del esquema de poder de La Cámpora y el kirchnerismo tradicional.

De los 16 distritos que fueron a las urnas el pasado domingo 15 de marzo, los candidatos referenciados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio de Kicillof, lograron la victoria en 10 municipios. Entre los triunfos más significativos se destacan los de Morón, donde el sector del intendente Lucas Ghi ratificó su peso; San Miguel, un territorio históricamente complejo; y Zárate. El gobernador también logró imponerse en batallas de margen estrecho en el interior, como en Saladillo y Roque Pérez, donde su candidato ganó por apenas un voto, subrayando la intensidad de la polarización interna.





Sin embargo, La Cámpora logró retener bastiones de alta carga simbólica y política, lo que le permite mantener su estatus como un actor ineludible en la mesa de decisiones. El caso más resonante fue Mar del Plata, donde Fernanda Raverta se impuso al candidato impulsado por el gobernador, asegurando su control sobre una de las seccionales más grandes de la provincia. La organización liderada por Máximo Kirchner también cantó victoria en Tres de Febrero y Magdalena, demostrando que su capacidad de movilización y encuadre sigue siendo efectiva en núcleos urbanos clave y en la Tercera Sección Electoral.

Este reparto de fuerzas inaugura una nueva etapa de «coexistencia competitiva». Si bien Kicillof sale fortalecido al demostrar que puede construir una estructura territorial propia y ganar internas fuera del paraguas de la conducción central del PJ, la derrota en Mar del Plata le recuerda que el kirchnerismo orgánico aún posee una capacidad de resistencia considerable. Analistas políticos coinciden en que este resultado 10 a 3 a favor del gobernador (con victorias menores para el Frente Renovador de Sergio Massa) acelera la autonomía política de Kicillof, quien busca presentarse como el líder natural de la renovación peronista.

El promedio de votantes superó las expectativas iniciales en distritos como San Isidro, indicando que la base afiliada está dispuesta a intervenir activamente para definir el rumbo del partido. Para el gobernador, estos resultados son un capital político que le permite sentarse a negociar desde una posición de fuerza la futura conformación de la lista de unidad para el PJ provincial. Para La Cámpora, el mensaje es de repliegue táctico: han conservado sus fortalezas, pero el mapa bonaerense ya no es el monocolor que solía ser bajo su hegemonía absoluta.

La interna dejó un peronismo que, aunque fragmentado, parece haber encontrado en el voto interno una forma de procesar su propia crisis de liderazgo. Con Kicillof ganando territorio en el interior y La Cámpora resistiendo en enclaves estratégicos, la unidad del PJ bonaerense se encamina hacia un modelo de coalición de fuerzas iguales, donde el gobernador ya no es solo un gestor administrativo, sino un jefe territorial con votos propios.