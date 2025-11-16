Intensa tormenta: sin luz y destrozos

La intensa tormenta de anoche provocó daños y corte de luz no solo en la ciudad de 9 de Julio sino también en zona rural. Arboles caidos, chapas, estructuras voladas, postes urbanos y de media tensión, y la salida de servicio de varios alimentadores que salieron de servicio motivo por el cual se cortó el suministro eléctrico de forma casi general.

Las cuadrillas de la Guardia de la CEyS se pusieron en marcha y fueron poniendo nuevamente operativos a los alimentadores en el medio del temporal. Trabajo que continuó durante la madrugada. También se informó que los destrozos generados por el temporal dificultaban la llegada a varios puntos que aún permanecen sin servicio. Parte de Ciudad de Nueva es una de las zonas en las cuales aun no se ha reestablecido el servicio.

Desde la CEyS comunicaron que continúan trabajando de manera ininterrumpida para restablecer la energía, priorizando las zonas más críticas y garantizando la seguridad de los operarios.

El domingo amaneció con algo de sol pero aun con cielo amenazante por lo cual 9 de Julio continúa bajo Alerta Naranja del Servicio Meteorológico Nacional.