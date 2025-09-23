Inscripción a la Emergencia Agropecuaria

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que pronto se abrirá la inscripción para la Emergencia Agropecuaria, destinada a productores del partido afectados por las inundaciones ocurridas entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

La inscripción se realizará de forma digital a través de la plataforma MiMDA. Para agilizar el proceso, es fundamental reunir la documentación necesaria con antelación:

Constancia de CUIT.

Constancias de inscripción en ARCA y ARBA.

Contrato de arrendamiento (si aplica).

Carta poder (si aplica).

Si es la primera vez que se presenta una declaración jurada en MiMDA, hay que tener en cuenta que, una vez completada la solicitud en el sistema, hay que enviar un correo electrónico a [email protected] adjuntando los documentos mencionados. Esto es necesario para validar la solicitud y dar acceso para cargar la declaración.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Producción al 02317-610000 int. 147 o al Correo electrónico [email protected]