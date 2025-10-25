Independiente Rivadavia acertó en los penales y eliminó a River de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia de Mendoza se clasificó para la final de la Copa Argentina, tras vencer 4-3 a River en la definición por penales, luego haber igualado en cero durante el tiempo reglamentario. El partido se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba bajo una intensa lluvia por momentos.

El equipo mendocino, que logró un resultado histórico, se enfrentará en la final a Argentinos Juniors, vencedor de Belgrano de Córdoba en la otra semifinal.

El entretiempo se demoró casi 50 minutos, debido a la lluvia que azotó a la capital cordobesa cuando estaba por terminar el primer período. Luego de una larga espera, el árbitro Andrés Gariano decidió que se reanuden las acciones, aunque el resultado se mantuvo inalterable.

La derrota le sumó a River una nueva frustración, ya que también había sido eliminado de la Copa Libertadores, y todavía no pudo asegurarse la clasificación para el torneo continental del año próximo.

Durante los 90 minutos reglamentarios, River desplegó su habitual estrategia ofensiva. El equipo de Marcelo Gallardo tuvo el control del balón, generó numerosas oportunidades claras de gol y logró acercarse con insistencia al arco rival.

Sin embargo, las imprecisiones en la definición y la destacada actuación del arquero rival mantuvieron el marcador en cero, dejando al “Millonario” con la frustración de no haber podido abrir el juego en tiempo regular.

La tanda de penales fue un verdadero drama, con idas y vueltas que mantuvieron la tensión hasta el último disparo. Ambos equipos convirtieron y fallaron sus intentos, pero finalmente Villa, con sangre fría, sentenció la serie y le dio a Independiente de Rivadavia un logro histórico.

River mantuvo la iniciativa en la parte inicial, y tuvo algunas ocasiones para desnivelar, mientras que su oponente casi no lo inquietó a lo largo de los 90 minutos, salvo por algún intento aislado de Villa.

Un zurdazo de Quintero desde afuera del área, que dio en el poste izquierdo de Centurión, fue una de las situaciones más claras para el elenco “millonario”. Enseguida, otro disparo de Ignacio Fernández, rechazado por Centurión, derivó en una serie de rebotes que favorecieron a Independiente Rivadavia.

Luego de un largo entretiempo, y cuando había cesado la lluvia, se reanudó el juego, pero con la misma tónica: River como protagonista y su oponente apostando al contragolpe. Sin embargo, su público se impacientaba a medida que pasaban los minutos y el equipo no podía cristalizar en la red su dominio. Aunque estuvo cerca con un cabezazo de Galoppo que dio en el horizontal.

Y ya en el final apareció otra vez la figura de Centurión para evitar la caída de su arco tras un tiro de Galoppo que tenía destino de gol. Después, en los penales, no hubo lógica.