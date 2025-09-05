Independiente fue descalificado de la Copa Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) falló el jueves en contra de Independiente, por los incidentes del pasado miércoles 20 de agosto ante la Universidad de Chile por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y determinó la descalificación del equipo de Avellaneda. En consecuencia, el equipo chileno avanzó a la siguiente instancia del certamen.

Tras la audiencia del martes en la sede de Luque, en Paraguay, el ente regulador del fútbol sudamericano comunicó el fallo de los lamentables episodios de violencia vividos en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y decidió que Independiente quede fuera de la competencia.

El dictamen de la Comisión Disciplinaria de Conmebol no se limitó a dejar fuera de competencia al conjunto de Avellaneda. El organismo le impuso al Rojo además: siete partidos a puertas cerradas como local en torneos internacionales; prohibición de asistencia de su público en los próximos siete encuentros en condición de visitante; un multa de 150 mil dólares, que será descontada de los derechos de televisión y patrocinio; y una sanción adicional de 100 mil dólares por infracción a otro artículo del Código Disciplinario.

La resolución también recayó sobre la Universidad de Chile, que deberá cumplir con idéntico castigo de puertas cerradas (siete partidos de local y siete de visitante) y multas por un total de 270 mil dólares.

Campaña de concientización

La Conmebol, además, estableció que Independiente y la U de Chile deberán realizar en sus próximos partidos internacionales acciones de concientización contra la violencia, el racismo y la discriminación. Entre ellas, la exhibición de un cartel con la frase «Basta de racismo, discriminación y violencia» al inicio de los partidos y la publicación de una campaña en redes sociales durante los días previos a los encuentros.

Advertencia de la Conmebol

En su comunicado oficial previo, la Confederación expresó su “repudio y condena enérgica» a los episodios de violencia registrados dentro y fuera del estadio de Avellaneda. Según el organismo, las sanciones buscan reafirmar su compromiso con la erradicación de hechos de este tipo en el fútbol sudamericano y recordar que los clubes son responsables directos de la seguridad cuando actúan como locales.

Finalmente, la Conmebol advirtió que, en caso de repetirse incidentes similares, se aplicarán sanciones aún más severas, en línea con el artículo 27 de su Código Disciplinario. Independiente y la U de Chile tienen un plazo de siete días corridos para presentar un recurso de apelación, que deberá cumplir con las formalidades previstas y abonar una cuota de 3.000 dólares.

El fallo, duro y con impacto inmediato en lo deportivo y lo económico, deja a Independiente afuera de la competencia continental y abre un nuevo capítulo de debate sobre la seguridad en el fútbol sudamericano.