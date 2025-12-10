Impulsan el uso de códigos QR para asistir a víctimas de violencia de género

«Es una herramienta simple y moderna para que cualquier persona pueda pedir ayuda o informarse ante una situación de violencia de género desde su celular”, explicó la diputada Silvina Vaccarezza, autora del proyecto.

La diputada de la UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, presentó en las últimas horas en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear “Puntos Violetas Digitales”, un sistema de códigos QR que permita asistir de manera urgente a las personas que sufran violencia de género.

“El proyecto propone crear los “Puntos Violetas Digitales“, una herramienta simple y moderna para que cualquier persona pueda pedir ayuda o informarse ante una situación de violencia de género desde su celular”, explicó Vaccarezza en los considerandos del proyecto.

En el texto, la legisladora propone instalar en lugares visibles y de acceso público dispositivos con código QR interactivos que dirijan a un sitio web o plataforma oficial que contenga información, asistencia inmediata, canales de denuncia y emergencia frente a situaciones de violencia por razones de género u otras vulnerabilidades.

Así, cada Punto Violeta Digital tendrá un código QR visible, que al escanearlo lleve a una plataforma oficial de la Provincia de Buenos Aires con información clara, contactos de emergencia (144, 911, 137), centros de atención cercanos y un botón para pedir asistencia inmediata.

“El objetivo es que las personas sepan dónde acudir, cómo actuar y a quién contactar en caso de necesitar ayuda, de manera anónima, accesible y segura, para que se integre a las políticas provinciales vigentes sobre violencia de género”, amplió la legisladora monzoísta.

De esta manera, los Puntos Violetas Digitales constituirán herramientas tecnológicas de prevención y respuesta rápida, de carácter informativo y orientador, ubicadas en espacios públicos, dependencias estatales y especialmente en eventos de alta concurrencia.

Además, Vaccarezza insta a que los municipios se adhieran a la instalación de los Puntos Violetas Digitales con el objetivo de promover la sensibilización y visibilización de la problemática de la violencia de género en todo el territorio bonaerense. (Cuarto Político)