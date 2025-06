Ignacio Palacios: «La situación administrativa y política del municipio está sin rumbo»

En una entrevista brindada al medio grupolaprovincia.com, el presidente de la bancada UCR se refirió en duros términos al gobierno municipal a cargo de Maria José Gentile. Una gestión a la que define como “mala, sin rumbo y con muchas falencias”.

La gestión de María José Gentile en Nueve de Julio vuelve a ser blanco de fuertes cuestionamientos. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la intendenta fue duramente criticada por la falta de provisión de agua segura en zonas con altos niveles de arsénico.

Ahora, el presidente del bloque de concejales Juntos-UCR, Ignacio Palacios, advirtió sobre la subejecución de partidas clave, lo que —según sostuvo— agrava el deterioro de los servicios básicos y perjudica a los vecinos.

-¿Qué balance hace, desde el bloque que representa, sobre este año y medio de gestión de María José Gentile al frente del municipio? ¿Cómo evalúa su administración?

A la gestión la vemos con muchas falencias, vemos una mala administración del municipio, con datos concretos. Nueve de Julio, desde que gestiona el PRO hace diez años, siempre hizo un culto de la buena administración, de los superávit económicos que tenía el presupuesto municipal, de tener plazos fijos, de haber hasta comprado bonos en la época del primer mandato de Mariano Barroso. Y en un año y medio de gestión de Gentile se pide la emergencia económica, al día de hoy, 5 de junio, no ha terminado de pagar los sueldos a los empleados municipales y a los funcionarios, cosas que no pasaban acá.

Han bajado la calidad de los servicios, hay mugre en las calles, calles que directamente no se barren, ni hablar de la situación hídrica. Tuvimos una lluvia excepcional, pero sumada a la falta de mantenimiento de los canales y los caminos, ha complicado una situación que también tenemos: el pedido de emergencia hídrica.

En Nueve de Julio, después de las lluvias de febrero, al día de la fecha, tenemos gente aislada, vecinos que viven en los campos que están totalmente aislados. Tenemos escuelas sin dictar clases de manera normal, tenemos la amenaza de que ante alguna lluvia que pueda ocurrir en la época de invierno algunas de nuestras localidades queden aisladas.

Es una situación que demuestra a priori que hay una mala gestión, una mala administración de este gobierno del PRO. Lo venimos manifestando, pero con estos datos concretos creo que se demuestra por qué es nuestro planteo y por qué pensamos que nosotros estamos haciendo las cosas bien.

-En línea con ese diagnóstico y con los números que mencionaron, rechazaron la Rendición de Cuentas 2024. ¿Cuáles fueron las principales irregularidades que detectaron?

Sí, principalmente vimos por un lado la subejecución de partidas presupuestarias, pero por sobre todo de fondos especiales afectados, tanto municipales como de provincia. Un ejemplo de esto es el Fondo Educativo, que para nosotros es prioritaria la educación. Nueve de Julio tiene una deuda pendiente el tema al no tener universidad y al no tener educación superior en nuestro distrito, que siempre ha sido una promesa de campaña. Lo que vino del Fondo Educativo se ejecutó nada más que la mitad, y de esa mitad se ejecutó la mayoría en pagar sueldos. O sea, no hubo directamente ni la mínima inversión en infraestructura escolar en una política educativa para el distrito.

Después, está el tema del fondo de desagües pluviales. Se ejecutó nada más un 20%, y ante cada lluvia que ha ocurrido este año, por más chica que haya sido, la ciudad de Nueve de Julio, como no ocurría hace años, se vio con pequeñas inundaciones o por lo menos con agua en las calles que han entrado a las casas, ocasionando muchos perjuicios a nuestros vecinos.

Ni hablar del tema que fue eco de la discusión que hemos tenido en todos estos días: todo lo que tiene que ver con la red vial. De la tasa de red vial más el Fondo Compensador de Caminos que viene de provincia, se ejecutó nada más, un 44%.

Así, en cada ítem que uno ve, no se ejecutó la plata correspondiente. Solamente es un municipio que paga sueldos, que paga mal y que hoy tiene que enfrentar una crisis.

Nueve de Julio es un distrito netamente agrícola, pero que también tiene industria y en producción el 95% de su presupuesto es nada más para pagar sueldos; el 98% del presupuesto de salud es para pagar sueldos.

No vemos una política clara, no hay prioridades, no se gasta lo que viene, los dineros destinados a estos ítems tan importantes, no hay inversión, no tiene obra pública. Ya hace dos años que en Nueve de Julio no se pavimenta una calle, no se recambia una bombita de luz, ni hablar de una obra pública seria.

Ni hablar de otra deuda y promesa de campaña que es el traslado del basural. Nueve de Julio tiene un basural a diez cuadras de la plaza principal. Y se ha prometido año tras año la creación de rellenos sanitarios. De hecho, hay un lote, un predio especial para eso, vinieron fondos especiales para eso y no se ha trasladado ni un milímetro de basura a ese lugar.

Por todos estos motivos, entendemos que no se puede aprobar esta rendición de cuentas, que en los números es la reina de las subejecuciones. Así que no podíamos acompañar. Por eso la rechazamos desde nuestro bloque y salió rechazado por mayoría del cuerpo.

-¿Consideran que esta situación es producto de una mala administración, de negligencia o incluso de un posible desvío de fondos?

Nosotros nos centramos en una mala administración. No hay un norte claro desde que asumió esta nueva gestión del PRO. No está claro hacia dónde se quiere ir, dónde quiere ir Nueve de Julio. Y entonces vemos que la situación administrativa y política del municipio está sin rumbo, y esto lleva a que tengamos partidas subejecutadas, fondos especiales subejecutados, que no se gastan, y a la vez tenemos una emergencia económica, que no podemos pagar sueldos.

Hay una mala administración, por parte de este gobierno del PRO, que está perjudicando a los vecinos de Nueve de Julio y tratamos desde el Concejo Deliberante marcar esta situación, que no siga empeorando. Lo vemos con mucha preocupación. Hace un mes a la fecha hubo un pedido de emergencia económica, todavía no hay tratamiento.

-Usted también ha señalado que hay una desconexión real con las necesidades de los vecinos…

Sí, claramente. Hay total desconexión. Hoy el vecino se ve muy indefenso de esta situación. No se está cumpliendo con los servicios mínimos que debe prestar el municipio. También la situación económica y social, está impactando nuestras comunidades.

A nosotros nos está empezando a impactar doblemente. Primero porque gran parte de la economía local se mueve por el campo, se mueve la situación agraria, no poder el campo sacar la producción, por el problema que tiene de la emergencia hídrica en los caminos, está sacando a cuenta gotas la producción. Eso está empezando a tener un parate, y luego obviamente está impactando el modelo económico del gobierno nacional.

Tenemos muchos comercios de Nueve de Julio que están cerrados, muchas pymes que están empezando a funcionar menos. Charlamos a diario con los empresarios locales y nos ponen siempre como fecha clave octubre del año pasado, en la que empezó a disminuir la economía local.

Uno esperaba que sea estacional pero no ha sido así. Entonces, con la situación económica que vive la población más un estado municipal que no escucha, que no sabe, que no puede, estamos en una situación muy compleja, que hace que los ánimos no estén bien.

Esto hace también que empiece a bajar la recaudación local, porque el vecino no paga las tasas cuando no se cumplen los servicios. La situación económica que describía del municipio empieza a ser cada vez peor. Tiene una baja de la coparticipación provincial. Obviamente, al no haber presupuesto provincial ni nacional, y habiendo una caída tambien del consumo, eso repercute en lo local. Así que la situación que estamos viviendo en Nueve de Julio, es bastante compleja. (Grupo La Provincia)