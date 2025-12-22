Hogares morosos por triplicado

Según registros del Banco Central, la irregularidad en los créditos alcanzó en octubre su pico máximo desde 2010, con una mora del 7,8% en los hogares. En paralelo, el incumplimiento de las empresas avanzó hasta el 1,9%.

La mora bancaria de los préstamos a las familias volvió a encender señales de alerta en el sistema financiero argentino. En octubre de 2025, el incumplimiento en el pago de créditos llegó al 7,8%, el nivel más alto desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzó a recopilar estos datos en 2010.

El informe refleja 12 meses consecutivos de aumento en la irregularidad crediticia de los hogares y una suba de 5,5 puntos porcentuales interanuales. El deterioro fue especialmente fuerte en los segmentos de préstamos personales y tarjetas de crédito, donde la morosidad trepó al 9,9% y 7,7%, respectivamente. En ambos casos, los incrementos interanuales superaron los seis puntos porcentuales.

En contraste, los créditos prendarios mostraron una suba más moderada, hasta el 4,8%, mientras que los hipotecarios se mantuvieron estables, en torno al 1%, impulsados por su dinamismo reciente y mayores garantías.

Tasas altas y salarios en retroceso

Durante el período analizado, la tasa nominal anual promedio de los créditos personales alcanzó el 83%, un nivel que tensionó la capacidad de pago de las familias. Tras las elecciones legislativas, la volatilidad financiera se redujo y las tasas bajaron al 66,5%, aunque todavía se ubican muy por encima de la inflación esperada.

La combinación de rendimientos elevados, estancamiento del salario real y un mayor acceso al crédito explica buena parte del aumento de la mora. El economista Roberto Arias, exfuncionario del Ministerio de Economía, señaló en X que el fenómeno también responde a la expansión del financiamiento privado.

Según Arias, el crédito al sector privado se duplicó en términos reales, lo que modificó el perfil de los tomadores. Con el Estado fuera del mercado como principal demandante de fondos, la oferta se volcó a segmentos de mayor riesgo crediticio, elevando naturalmente los niveles de incumplimiento.

La situación de las empresas

En el caso de las compañías, la morosidad también mostró un deterioro, aunque en niveles considerablemente más bajos. En el último año pasó de 0,7% a 1,9%, con una suba destacada en los préstamos prendarios.

Sumando hogares y empresas, el ratio de irregularidad total del sistema financiero llegó al 4,5% en octubre, el valor más alto desde noviembre de 2021.

Pese al incremento de la mora, el BCRA destacó que el sistema financiero mantiene previsiones suficientes para absorber eventuales pérdidas. En octubre, las reservas representaron el 101% de la cartera en situación irregular, superando el total de créditos problemáticos.

Además, las previsiones equivalieron al 4,6% del crédito total al sector privado, lo que refuerza la capacidad de las entidades para enfrentar un escenario de mayor estrés financiero, aun en un contexto de deterioro en la capacidad de pago de los hogares. (Grupo La Provincia)