Hogares en mora: amenaza al consumo

Según un reciente informe basado en datos del Banco Central, la morosidad en el pago de deudas de las familias ha escalado hasta el 24%, un nivel que pone en duda la viabilidad del crédito como motor del consumo. El fenómeno revela una fractura en la capacidad de pago de los argentinos. Actualmente, unos 20,5 millones de adultos —lo que representa aproximadamente al 60% de la población mayor de edad— mantienen algún tipo de financiamiento activo. Sin embargo, el dato más preocupante es que casi uno de cada cuatro de estos deudores presenta retrasos significativos en sus compromisos financieros.

La situación es especialmente crítica fuera del sistema bancario tradicional. Mientras que la irregularidad en los bancos se sitúa en un 8,8%, la cifra se dispara hasta el 24,6% en entidades no financieras, como las fintech, tarjetas de supermercados y casas de crédito minorista. Esta brecha sugiere que los sectores más vulnerables, que suelen acceder a estos canales alternativos, son los que están sufriendo con mayor rigor el peso de las cuotas sobre sus ingresos.

Analistas económicos advierten que el crédito, que durante gran parte de 2025 funcionó como un amortiguador ante la pérdida de poder adquisitivo, ha llegado a su límite. El aumento de casi dos millones de nuevos deudores en el último año no ha venido acompañado de una mejora proporcional en los salarios reales. En consecuencia, la carga financiera —la proporción de los ingresos destinada a pagar deudas— ha alcanzado niveles que los expertos califican de insostenibles.

El deterioro del cumplimiento financiero no se limita a los préstamos personales. Las tarjetas de crédito, la herramienta de consumo más extendida, muestran atrasos del 9,3%, marcando un récord desde el inicio de la serie estadística en 2010. Incluso los créditos con garantía real, como los prendarios y los hipotecarios, han comenzado a registrar una tendencia alcista en sus niveles de mora.

De cara al futuro inmediato, el panorama se presenta complejo. Sin una recuperación genuina del salario que permita aliviar la presión sobre los bolsillos, el crédito podría dejar de ser un motor de la actividad económica para convertirse en un factor de restricción. Las entidades financieras ya muestran una mayor cautela, lo que anticipa un endurecimiento en las condiciones de acceso al financiamiento en un momento en que las familias argentinas más parecen necesitarlo.