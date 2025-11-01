1 Nov 2025
23.3 C
Nueve de Julio
Buscar
Deportes

Hockey: se disputan las finales en 9 de Julio

Este fin de semana comienzan a jugarse los play offs del Torneo Clausura de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia en las categorías sub 14 y sub 19. Los 4 mejores equipos de cada zona se enfrentan en las canchas de Atlético 9 de Julio y San Martín, un gran logro para nuestra ciudad.
En cancha de Atlético, los partidos se disputan a partir de las 8:30 h en Sub 14, el Millonario se enfrenta a Social; luego juegan Sarmiento con Saladillo; mientras que en Sub 19 a las 11:40 hs Saladillo se enfrenta con El Linqueño y a las 13:10 hs Atlético con Bragado Club.
Por la tarde, jugarán los perdedores y luego los ganadores de cada llave.  Y el domingo, 8:30 hs por 7° y 8° puesto de Sub 14 y a las 10:10 hs de Sub 19; y a las 15:10 hs. por el 3° y 4° puesto de Sub 14. Quedando para los finales de ambas categorías, a las 16:50 hs de Sub 14 y a las 18:30 hs de Sub 19, con la ceremonia de clausura y premiación a las 20 hs.
Y en cancha de San Martín, el sábado en Sub 14 juegan a las 8:20 hs Huracán y Bragado Club; a las 10 hs el local con El Linqueño; en Sub 19 a las 11:30 hs Huracán con Social; y a las 13,10 hs San Martín con Sarmiento.
A partir de las 14:50 hs juegan los perdedores de Sub 14 y a las 16:20 hs los de Sub 19; y a las 17,40 hs juegan los ganadores del 3° y 4° partido de Sub 14. Y el domingo, 8:30 hs por el 5° y 6° puesto Sub 14 y a las 10:10 hs de Sub 19 y a las 15:10 hs, del 3° y 4 ° puesto de Sub 19.
La competencia provoca una importante movilización, porque las 6 delegaciones deben estar en 9 de Julio alojadas desde el viernes hasta el domingo, viajando los equipos acompañados por familiares y dirigentes.

Últimas noticias

DeportesMartin Parise -

Mariano Navone venció a Alex Barrena y se clasificó a las semifinales del Challenger de Lima

Por los cuartos de final del Challenger de Lima, el duelo entre tenistas argentinos quedó en manos de Mariano Navone, quien venció...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra