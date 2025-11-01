Hockey: se disputan las finales en 9 de Julio

Este fin de semana comienzan a jugarse los play offs del Torneo Clausura de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia en las categorías sub 14 y sub 19. Los 4 mejores equipos de cada zona se enfrentan en las canchas de Atlético 9 de Julio y San Martín, un gran logro para nuestra ciudad.

En cancha de Atlético, los partidos se disputan a partir de las 8:30 h en Sub 14, el Millonario se enfrenta a Social; luego juegan Sarmiento con Saladillo; mientras que en Sub 19 a las 11:40 hs Saladillo se enfrenta con El Linqueño y a las 13:10 hs Atlético con Bragado Club.

Por la tarde, jugarán los perdedores y luego los ganadores de cada llave. Y el domingo, 8:30 hs por 7° y 8° puesto de Sub 14 y a las 10:10 hs de Sub 19; y a las 15:10 hs. por el 3° y 4° puesto de Sub 14. Quedando para los finales de ambas categorías, a las 16:50 hs de Sub 14 y a las 18:30 hs de Sub 19, con la ceremonia de clausura y premiación a las 20 hs.

Y en cancha de San Martín, el sábado en Sub 14 juegan a las 8:20 hs Huracán y Bragado Club; a las 10 hs el local con El Linqueño; en Sub 19 a las 11:30 hs Huracán con Social; y a las 13,10 hs San Martín con Sarmiento.

A partir de las 14:50 hs juegan los perdedores de Sub 14 y a las 16:20 hs los de Sub 19; y a las 17,40 hs juegan los ganadores del 3° y 4° partido de Sub 14. Y el domingo, 8:30 hs por el 5° y 6° puesto Sub 14 y a las 10:10 hs de Sub 19 y a las 15:10 hs, del 3° y 4 ° puesto de Sub 19.

La competencia provoca una importante movilización, porque las 6 delegaciones deben estar en 9 de Julio alojadas desde el viernes hasta el domingo, viajando los equipos acompañados por familiares y dirigentes.