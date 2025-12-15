Hockey masculino: Atlético campeón en Junín

Con una gran victoria por 1 a 0 el equipo de primera división masculina de Hockey del Club Atlético se consagró campeón del Torneo de la Asociación del Centro de la Provincia, en un vibrante partido disputado el sábado en Junín, en la cancha del Club Sarmiento.

Ambos equipos llegaron a la instancia final estimulados por sus buenas actuaciones previas y por el nivel del certamen, integrado por los clubes de las Asociaciones del Centro y del N.O.

En los playoffs Atlético eliminó a San Martín de Pehuajó 5 a 4 y Eclipse a Sarmiento 5 a 3; y en las semifinales, el Millonario con muy buena labor venció al campeón de la zona A, Argentino de T. Lauquen 2 a 1 y los de Villegas a Saladillo, 1 a 0.

La final, con muchas expectativas, resultó muy trabada, sin descuidar las defensas pero con mejor juego de Atlético, más acostumbrado a los partidos definitorios y así, a los 39’ llegó el gol de la victoria, logrado por Gonzalo Cancelleri en una lucida jugada. A partir de allí pudo defender la ventaja llegando al final del tiempo para celebrar este gran triunfo, que nuevamente lo consagra campeón.

El equipo formó con Valentín Álvarez, Gonzalo Cancelleri, Augusto Casas, Braian Etcheverry, José Ignacio Gatica, Benjamín González, Dante González, Juan Remigio Ledo, Guillermo Mascheroni, Emiliano Menón, Manuel Mississian, Manuel Cancelleri Boca, Ramiro Montini, Thiago Pastor, Julio Rodríguez, Juan Manuel Rossi, Maximiliano Ruaro, Walter Soria, Nicolás Tinetti, Ezequiel Valuzek. DT Leny Luberriaga, AT Lola Ferro.