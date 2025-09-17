Hockey: Atlético venció a Sarmiento 3-1 por el Clausura

El domingo pasado se jugó la tercera fecha del Torneo Clausura que organiza la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, donde por la Zona B, Atlético 9 de Julio se impuso ante Sarmiento de Junín por 3-1. La jornada se llevó a cabo en 25 de Mayo.

En el primer cuarto Sarmiento, campeón del Torneo Apertura derrotando justamente al equipo nuevejuliense, jugó mejor y se puso en ventaja. Atlético pudo reaccionar y Manuel Mogaburu consiguió el epate. Ezequiel Valuzek convirtió el gol para poner en ventaja al Millonario y el último fue de Gonzalo Cancelleri, de córner corto.

Después del primer cuarto Atlético resultó muy superior al conjunto de Junín y si la diferencia no fue mayor fue gracias al gran desempeño que tuvo su arquero. Gran victoria Millonaria 3 a 1 y vuelve a su gran nivel, de la primera parte del año.

El equipo ganador formó con: Emiliano Menon, Ramiro Montini, Augusto Casas Toledo, Braian Etcheverry, Juan Ignacio Gatica, Remigio Ledo, Gonzalo Cancelleri, Manuel Mississian, Thiago Pastor, Manuel Mogaburu, Juan Manuel Rossi, Valentin Alvarez, Benjamín Gonzalez, Ezequiel Valuzek, Nicolás Tinetti, Dante Gonzalez y Ezequiel Soria. D.T. Leny Luberriaga.