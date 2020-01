Grupo “Inseguridad en 9 de Julio” informa:

BUENA NOTICIA:

Buen día AMIGOS / VECINOS. Les comento una buena noticia que ha ocurrido en el día de ayer, como todos sabemos el PROGRAMA OJOS EN ALERTA, es una herramienta importante para colaborar en materia de seguridad ciudadana. Haciendo un poco de repaso les recuerdo que el 13/09/2019 presentamos una nota que lleva el número 2246, en la cual le pedíamos a las autoridades que tomaran una serie de medidas tendientes a difundir el programa, las medidas eran sin costo económico y de fácil realización. Una de las sugerencia que les hicimos es que capaciten al personal de planta del municipio alrededor de 1200 agentes, que se podría multiplicar por cuatro debido que al hacer el curso un integrante de la familia los familiares directos no necesitan capacitarse y si lo desean pueden sumarse al programa.

Por ese entonces el ex director de tránsito Marcelo Hoese, hoy subsecretario de seguridad, se comunicó expresando la imposibilidad de llevar a cabo tal iniciativa. Transcurrió el tiempo y volvimos a expresar la sugerencia en la audiencia en que fuimos recibidos por el intendente, esto fue el 16 de diciembre. En el día de ayer el mismo funcionario que expreso que no se podía tomar esa iniciativa, firma una nota ( muy pobre en el contenido, dado que no explica en que consiste el programa) invitando a todo el personal de todas las áreas del municipio para que aquellos que quieran participar del curso de ojos en alerta puedan hacerlo. A mi entender los funcionarios deberían realizar el curso, no como una obligación laboral, si no como compromiso en las políticas que impulsa la gestión. Celebramos que el intendente coincida con nuestra sugerencia, recepto la sugerencia y ordeno ponerlo en hechos. Esto nos enorgullece como grupo, estamos reunidos por un medio informal como puede ser el facebook, pero desde nuestro lugar contribuimos con ideas, planteos, sugerencias, todos podemos pensar políticas públicas y las podemos trasladar a nuestra diligencia, la diferencia con los funcionarios es que a ellos se le paga para pensar en esto, nosotros lo hacemos desde el compromiso ciudadano que asumimos. Ojala también recepten la idea de hacerlo en los colegios, hacer convenios con sindicatos, organizaciones intermedias etc.

Acompaño copia de la nota presentada el 13/09/19 y de la nota enviada en el día de ayer por Hoese.

Saludos para todos.