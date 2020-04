Grupo “Arco Iris”, una luz en el horizonte

Es un grupo que está conformado por vecinos que trabajan en red aportando su granito de arena hacia la comunidad de 9 de Julio. Entregan barbijos a cambio de alimentos para entregar a familias más necesitadas. Un canto a la solidaridad.

Así se describen ellos mismos:

Somos un grupo de mas de 40 mujeres, y un Policía.

Cuando comenzó esta pandemia, mejor dicho, cuando llegó a nuestro país, nos empezamos a aterrar con las noticias que leíamos o veíamos en la tele, entonces me contacta una amiga, profesora, que trabaja en salud y me comentó que quería organizar algo, de antemano, para poder colaborar con suministros de barbijos por si llegara el virus a nuestra ciudad y no alcanzaran los insumos del mercado local. Publiqué en Facebook pidiendo personas que quisieran ayudar, con la mano de obra, la costura, pues las telas nos iban a llegar desde donaciones. Y así fue como, en pocos minutos, se ofrecieron un montón de chicas, algunas que sabían coser y otras no, pero, entre todas fuimos aprendiendo. Elaboramos un tutorial y así arrancamos a hacer todas lo mismo, barbijos o tapaboca de 3 capas con fliselina. Formamos un grupo de whatsapp donde nos organizamos diariamente.

¿Como nos manejamos?

Como dije antes, la materia prima (tela e hilos) nos llega, donada, en piezas cerradas, desde Instituciones o firmas comerciales de nuestra ciudad. Luego pasa a manos de Mari Bonello, que es una modista de alta costura, muy conocida y muy querida, en nuestra comunidad, quien se encarga de fraccionar, en partes iguales, todo el material, muy prolijamente cortadas las telas, y los prepara en paquetes individuales, con hilos. Y aquí llega la parte en que, el Comisario mayor Javier Berton, pasa por la casa de Mari, levanta todos los paquetes y sale por la ciudad, dejando en cada casa esas telas que pronto se convierten en barbijos caseros o tapabocas.

Javier, es esposo de Carol Venecia, otra colaboradora muy importante (que coordina y confecciona las listas de entrega y retiro), el tiene permiso para circular, y en sus días no laborales y con su propio vehículo, nos brinda su tiempo. El colabora con este proceso de reparto y recoleccion así, ninguna de nosotras rompemos la cuarentena y estamos, cada cual en su casa, trabajando para el prójimo, nos sentimos útiles y no miramos tantas noticias terribles que nos ponen tan tristes!

Por supuesto la familia no escapa a todo esto, y también los ponemos a trabajar a todos! En el grupo tenemos a 2 abuelitas de 96 años, Telma y Cuca que ponen toda su vitalidad y nos dan un tremendo ejemplo de voluntad y trabajo. ¡¡Son nuestro orgullo!!

Una vez terminados los barbijos, nos avisan en el grupo de wp el día y la hora en que pasaran a retirarlos, y allí, nuevamente sale Javier, recorre las casas, 20 a veces en una mañana, carga los barbijos que ya están listos y deja el nuevo material para continuar con otros.

A medida que los días pasaban, íbamos entregando barbijos a conocidos, familiares o amigos, por supuesto todos donados. Cuando en los medios empezaron a difundir que los casos de Covid 19 iban en aumento, y nuestra ciudad no escapaba a eso, confirmando incluso 3 casos positivos, la gente se empezó a alarmar. Ademas se daba la opción de otra medida de precaución, sumada al lavado de manos constante y el distanciamiento social, el uso de algún tipo de tapaboca para salir a la calle en caso de necesidad. Nos empezaron a pedir de todos lados. Solicitamos por las redes mas colaboración de fliselina y aumentamos el ritmo de fabricación.

Luego, nos fuimos organizando cada vez mejor, y surgio la idea de poder ayudar un poquito mas. Sabíamos que hay mucha gente que la está pasando muy mal, familias completas, que al no poder llevar el dinero diario a sus hogares, por no poder trabajar, iban a necesitar sustento alimenticio para sobrevivir hasta que todo se reactive. Pensamos en intercambiar nuestros barbijos por alimentos no perecederos, para eso nos comunicamos con un grupo de mujeres que conforman el “Banco de Comidas de 9 de Julio” que desde hace mas de un año trabaja en forma ininterrumpida, recolectando y proveyendo un montón de productos necesarios para comedores o merenderos del partido, que la misma sociedad nuevejuliense dona. Ellas se pusieron a nuestra disposición enseguida y cerramos esta hermoso circulo. Es una cadena solidaria, nos donan material, el grupo Arco Iris, nosotras, confeccionamos los barbijos, los donamos o entregamos a cambio voluntario de algún alimento (optativo) y las chicas del Banco hacen la distribución de esos productos para llegar a los hogares que realmente los necesitan, ya que tienen creada la red, con referentes en distintas partes de la ciudad y hasta en los pueblos del partido.

Hasta el momento se han donado mas de 2 mil barbijos en la comunidad, ademas de 60 batas al Hospital Julio de Vedia, se ha recolectado mucha mercadería, de todo tipo, y seguimos. Cada vez se agregan mas personas a colaborar con la costura, asique no tenemos mas que palabras de agradecimiento a las personas de estos dos grupos, en los que trabajamos mancomunadamente para llegar mas lejos. Particularmente me siento muy feliz de pertenecer a Arco Iris, las chicas son muy buenas, y con un humor increíble; algunas no nos conocemos aun, pero todas soñamos con salir ilesas de esto y reunirnos a festejar que la cuarentena acabó, fantaseamos con ese día, ese momento, ese encuentro. Somos muy unidas y trabajamos parejo. Eso nos fortalece.

Agradecemos:

Un dato útil, para todo aquel que quiera colaborar con nuestra causa, solo tienen que dirigirse a la Calle Gardel 1324, allí Maria Rosales los recibe con su gran sonrisa y les suministra los barbijos de Arco Iris