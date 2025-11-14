14 Nov 2025
Grooming: concientizando sobre el acoso en linea

El 13 de noviembre de cada año es la fecha elegida para concientizar sobre una problemática muy actual: el ciber acoso o grooming. Las victimas terminan siendo menoresy adolescentes que, en una época de hiperconectividad, son presa fácil de acosadores a través de plataformas, dispositivos virtuales o juegos en linea. Martín Rizzo está al frente de “Concientizando Palabras”, entidad que se enfoca en la prevención y, eventualmente, en apoyo, guía y contención a la víctima y a su familia. Desde hace once años que están en el tema, conectados a su vez con otras organizaciones como “Mamás en linea”, todos con el objetivo de combatir esta problemática que no conoce de fronteras, ni de edades, ni de clases sociales. Nueve de Julio no escapa a esta realidad y por eso, aprovechando esta fecha, Rizzo dialogó sobre el tema y la actualidad local en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9)

