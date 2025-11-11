Gorza: «La realidad, lejos de las expectativas”

Participante de la mesa habitual de trabajo que integran el municipio, entidades representativas del agro local y de diversas áreas de la provincia (Hidráulica, la Autoridad del Agua, Vialidad Provincial y el Ministerio de Desarrollo Agrario) Patricia Gorza se refirió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) a los entretelones de la primera reunión ayer lunes 10 de noviembre a la que se incorporó el representante del gobierno nacional como Santiago Hardie, director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Nuestra entrevistada reconoció que “la expectativa era muy alta pero ayer lunes nos encontramos que la realidad está muy lejos de esas expectativas”.

Y agregó “Hay una gran distancia entre los anuncios del sábado último y los hechos como se bajan a la realidad” (Ver nota: La ministra y la ruralidad).

También se refirió al monto anunciado de 1.900 millones de pesos, que en un primer momento se creyó iba a estar destinado a los cinco distritos que se reúnen: 9 de Julio, Lincoln, Carlos Casares, General Viamonte y Bragado). El sábado pasado, Bullrich anunció en 9 de Julio ante intendentes, entidades del agro y funcionarios provinciales primero y luego con productores el envío de seis máquinas —dos retroexcavadoras, una cargadora, un chasis y dos motoniveladoras— y un fondo de $1900 millones para los 19 municipios en emergencia (no cinco como se creyó). El dinero se destinaría a la compra de piedra, tosca, combustible y materiales para la reparación de caminos rurales. Pero el cálculo técnico expone la debilidad del esquema: equivale a menos de 100 millones por municipio, un monto que se gasta en una semana de trabajo, explicó Gorza.

“Si las máquinas no trabajan rápido se pasa la posibilidad de siembra. A Hardie le transmitimos lo escaso del equipamiento que está llegado”, agregó.

Y especificó que “se entró en esa cuestión política de provincia y nación que es lo que siempre tratamos de evitar desde aquí; la mesa funciona desde hace tres meses entre municipio, provincia y entidades del agro y debemos reconocer que tenemos muchos equipos de provincia trabajando y nadie lo dijo ni ellos ni nosotros. Por eso pensamos que la ayuda que llegaría iba a ser muy importante”.

También la integrante de la comisión de la filial local de la Federación Agraria Argentina agregó “nos queda el sabor amargo por las expectativas creadas, pero vamos a seguir reclamando para que los anuncios estén acordes con la realidad”.

“Cuando a Hardie le solicitamos la necesidad de que la maquinaria permanezca por 120 días consecutivos nos anticipó que “eso no va a suceder. Por eso digo que seguimos con esa mirada de que no se tiene noción de la situación del partido de 9 de Julio”.

Consultado sobre el sistema de trabajo Gorza negó que haya un plan trazado: “la sensación no fue buena; salimos todos muy decepcionados. Estamos igual que antes como sino hubiera pasado nada; mucho ruido y pocas nueces” concluyó.