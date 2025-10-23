Gorza: «De las autoridades ya no espero nada. hubo falta total de criterio y de empatía»

A 9 meses de comenzada la entrada de agua en el distrito, Patricia Gorza dialogó con «Temprano para Todo» (Supernova 97.9) sobre una suerte de cansancio y resignación que parece, a esta altura, caer sobre los involucrados desde el principio en esta situación. Reconoce que «lo que no se hizo en 9 meses no se va a hacer ahora». y que «no se hicieron cosas puntuales que hubieran aliviado la situación para muchos». Resalta que el verano va a ser la solución natural y que en las mesas de trabajo se enfoca en las urgencias pero que no hay discusión a futuro. El trabajo va a ser muy duro y a largo plazo ya que habrá que «reconstruir la red vial que son más de dos mil kilómetros, además de relevamiento de alcantarillas, paredes de canales». Y anticipa algo que hasta ahora no muchos parecen tomar dimensión de las consecuencias para el distrito: «Se viene un año y medio sin ingresos a las arcas del Municipio». Una charla para escuchar con atención y preocupación.