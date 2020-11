GOOGLE premia a la nuevejuliense Pamela Galdos como youtuber e influencer

Durante el fin de semana pasado, la convecina Pamela Galdos recibió un premio de la empresa GOOGLE por su ser una de las influencers y youtuber destacada de la plataforma Youtube. El premio consta de una Placa de Plata y una carta de felicitación enviada desde la central de GOOGLE que está ubicada en Estados Unidos. Y es entregado a los creadores de contenidos que van cumpliendo con distintos objetivos dentro de las redes sociales. En esta oportunidad, Pamela Galdos completó el objetivo en la plataforma youtube, de los 100.000 suscriptores en el mes de diciembre del año pasado y también logró millones de vistas en sus videos. Pamela nos relata: “Durante el mes de diciembre del 2019 logré pasar la línea de los 100.000 suscriptores a mi canal de youtube. Allí me dí cuenta que me correspondía un premio. Pero la empresa GOOGLE se toma un tiempo para verificar todo, la cantidad de suscripciones, la cantidad de visualizaciones, la cantidad de hora que la gente me ve por día, etc. Entonces recién en febrero de este año me avisaron de que me enviaría una placa de plata como premio. Pero en marzo comenzó la pandemia y el premio no llegó. Mientras tanto mi canal continúo subiendo en suscripciones y visualizaciones, a tal punto que seguramente en próximas semanas llegare al medio millón de suscripciones. A fines del mes de septiembre GOOGLE me vuelve a informar de que enviarían mi premio y llegó la semana pasada. Esperé al fin de semana para mostrarlo porque quería reunir a mi equipo de trabajo para desenvolverlo en conjunto”. Pamela tiene una productora y un equipo de trabajo que crean videos, fotografías y noticias para distintas plataformas. Sus videos cuentan con música propia creada por Brian y Brandon Gonzalez, la dirección y edición de los videos a cargo de Víctor Hugo González, y la actuación y colaboración de Maximo Callegaro, Analía Gonzalez, Alicia Morales, Jenifer Galdos, Rodrigo Loyato Y Guillermo Galdos. También por sus producciones pasan personajes, músicos, actores, modelos, de nuestro medio.

Pamela nos relata sobre sus videos: “Mis videos son de variedad. Por supuesto que hago lo que a la gente le gusta para mantener el rating. Pero hago cortometrajes, exploraciones urbanas, desfiles de ropa, bromas, juegos, tutoriales, etc. El canal se abrió en el 2007 y en un principio era sobre mis peleas y competencias. Pero solo lograba que un par de miles de personas las viera. Para el 2012 comencé a explorar distintas categorías de videos. En el 2015 GOOGLE me comunica que mis producciones estaban siendo monetizadas, o sea que estaban generando dinero y que me correspondía ganar dinero por ellas. Y allí fue que empecé a tomar las redes sociales más enserio y a tomarlo como un trabajo. También comprendí que debía hacer lo que a la gente le gusta, eso logró que mis publicaciones comenzaran a verlas millones de personas. Y todo se intensificó durante este año 2020 en donde por el aislamiento todos se inclinaron a las redes sociales. Ahora este es mi trabajo principal. Entretener por estas redes”.

A la fecha, Pamela y su equipo producen para seis canales diferentes. Lo canales son: “Pamela Galdos” que es de variedad, “New Records” que es de música con artistas y músicos locales de géneros como el Trap, el hip hop, el dance tecno, otro canal es “PamJen” que trata sobre ejercicios físicos, también el canal “Máximo Nivel” que es un canal para niños y niñas con cortometrajes, juegos de pc, o de aplicaciones. Otro canal es “Desde Cero” que trata de ejercicios y desafíos que se pueden realizar con instrumentos de la vida cotidiana, y el canal “Vida Simple” que trata sobre vestimentas de cosplay y disfraces. También colabora con el canal “Majin” que es de uno de los artistas y músicos de su equipo. Todos esos canales producen el contenido en la productora que se organizó en las instalaciones del gimnasio del Fight Club el cual permanece cerrado para evitar el contagio del covid19.

El trabajo de Pamela Galdos como influencer es amplio y se lo tomó muy enserio, sin dejar de lado su carrera deportiva para la cual ya tiene muchos proyectos sin fecha aún.