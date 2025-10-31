¿Golpe Mortal a la Soja Argentina?

La reciente cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, celebrada en Busan en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ha sido interpretada como un giro clave en la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Aunque el encuentro trajo alivio temporal a las tensiones tarifarias entre ambos países, también se cierne una sombra preocupante para Argentina, cuyo sector agrícola podría verse arrastrado por los efectos colaterales de este nuevo escenario geopolítico.

En una movida que parecía inevitable, China aceptó aumentar significativamente sus importaciones agrícolas de Estados Unidos, comprometiéndose a adquirir, en el corto plazo, 12 millones de toneladas de soja estadounidense. Y la cifra no quedará ahí: la proyección es que en los próximos tres años ese volumen crezca hasta 25 millones de toneladas, el nivel que históricamente se mantenía antes del conflicto comercial. Para Argentina, que en 2024 exportó 4,09 millones de toneladas de soja a China, el impacto de esta decisión podría ser devastador. La competencia será feroz en uno de los mercados más lucrativos para el país.

El acuerdo entre Trump y Xi tiene un trasfondo que afecta directamente las cuentas nacionales. Para los productores argentinos, la noticia es doblemente mala. Primero, porque las expectativas de continuar siendo el principal proveedor de soja a China se desvanecen frente a la fuerza de la máquina agrícola estadounidense. Y segundo, porque el gesto de Trump de reducir aranceles a las importaciones chinas refuerza la competitividad de los productos norteamericanos a expensas de los argentinos.

Este contexto se complica aún más por la estrategia de Trump de favorecer a los productores de su país, quienes han enfrentado la pérdida de ventas en el mercado chino desde el estallido de la guerra comercial en 2018. El presidente estadounidense, en una jugada para evitar mayores disidencias internas, anunció un paquete de compras inmediatas, un alivio para los «farmers» norteamericanos que, por fin, podrán regresar al mercado chino. Sin embargo, ese «alivio» se traduce en un golpe directo a la soja argentina.

En el frente local, la situación no es menos compleja. Los datos del Indec reflejan que la soja representa más del 21% de las exportaciones argentinas, un porcentaje crítico para la economía nacional. En el primer semestre de 2025, las exportaciones de soja y sus derivados a China representaron unos 906 millones de dólares, un ingreso vital para las arcas nacionales. Sin embargo, con la nueva competencia que trae consigo el acuerdo entre Trump y Xi, esos ingresos están ahora en peligro.

Este escenario no solo involucra cuestiones arancelarias o de volumen de exportaciones. En un giro inesperado, el presidente Trump también se mostró dispuesto a apoyar al presidente argentino Javier Milei, pero bajo una condición crucial: que el gobierno argentino no reduzca los derechos de exportación a la soja. Este acuerdo entre ambos mandatarios tiene un claro objetivo: evitar que la soja argentina siga siendo una amenaza para los intereses agrícolas de Estados Unidos.

Así, en un contexto internacional donde las decisiones geopolíticas de los grandes actores juegan un papel fundamental en la economía global, Argentina se enfrenta a un panorama incierto. La influencia de Trump en la política internacional, sumada a la creciente relación económica entre China y Estados Unidos, amenaza con transformar la soja en un producto más de las batallas comerciales entre potencias, mientras los productores locales quedan atrapados en la cruz de la competencia.

Sin duda, la decisión de Xi y Trump de priorizar sus propios intereses comerciales sobre los de terceros países no solo altera el comercio internacional, sino que redefine las relaciones económicas globales, con Argentina como una de las principales víctimas de este nuevo orden. La geopolítica, más que nunca, mata el relato.