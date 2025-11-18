18 Nov 2025
16.7 C
Nueve de Julio
Buscar
Locales

Golf: Los campeones del año

Se lo ganaron. Fueron los mejores del 2025. Nancy Amado, en Damas, y Félix Gougy en Caballeros, son los campeones del Golf Club Atlético 9 de Julio por su desempeño durante las competencias del año. Una definición intensa para ambos en el torneo definitorio pero, con el triunfo asegurado, ambos estuvieron en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) contando sobre el gran año deportivo que los tuvo como protagonistas indiscutidos.

Últimas noticias

Agroadmin -

Hugo Enríquez: El impacto de la crisis hídrica

El presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enríquez, se refirió en ‘Temprano para todo’ (Supernova...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra