Golf: Los campeones del año

Se lo ganaron. Fueron los mejores del 2025. Nancy Amado, en Damas, y Félix Gougy en Caballeros, son los campeones del Golf Club Atlético 9 de Julio por su desempeño durante las competencias del año. Una definición intensa para ambos en el torneo definitorio pero, con el triunfo asegurado, ambos estuvieron en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) contando sobre el gran año deportivo que los tuvo como protagonistas indiscutidos.