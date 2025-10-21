Golf: Atlético ganó el Torneo de Golf 4 Zonas de FENOBA

Atlético 9 de Julio fue el ganador de la competencia Golf 4 Zonas de FENOBA que se disputó en el bolívar Golf Club el sábado pasado y ahora buscará el título.

Este certamen está organizado por la Federación Regional del Noroeste Bonaerense en un circuito que agrupa a clubes de cuatro zonas, por ubicación geográfica; de modo que una vez terminada la competencia zonal, los ganadores se enfrentan en la final del certamen y por eso vale tanto este triunfo del Club Atlético, que ahora disputará el título de FENOVA 2025, que, además, habilita al ganador a las competiciones de nivel provincial y nacional.

Los jugadores y scores de cada uno fueron: Pablo Luis Langono 67 golpes; Leonardo Andrés Álvarez 68; Sergio Patricio Gutiérrez, 72; Pablo Helfenberger 73; Dino Langono 74; Javier Taranto 74; Iván Castagnino 75; Eduardo Sopranzetti 78; María Silvina Médica 82; Claudia Torrelles, 86. Total del equipo: 428 golpes, promedio: 74,9.