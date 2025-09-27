Gloria Tapia: “Primero fueron las colonias, luego fueron los pueblos”

La profesora de historia y miembro fundadora e integrante de la Junta de Estudios Históricos de 9 de Julio estuvo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) iniciando un ciclo de charlas que girarán en torno a historias locales, que tuvo su inicio con el recorrido por la presencia de las colonias agrícolas en todo el distrito de 9 de Julio. La profesora Tapia sorprendió con la cantidad de esos asentamientos que se dieron en la zona desde el siglo XIX y el siglo XX, que mensuró en 52.

Es también una habitual y consecutiva participante, desde hace más de veinte años, de las convocatorias que realiza el Archivo Histórico de la Provincia para llevar a cabo anualmente el Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. El último de ellos llevado a cabo el 3 y 4 de septiembre pasado en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata. El evento, organizado por el Archivo Histórico de la Provincia en el marco de la conmemoración de su centenario —fundado en 1925—, congregó a investigadores y estudiantes de 9 de Julio.

Allí Gloria Tapia presentó su trabajo «Las colonias agrícolas en 9 de Julio», vinculado a los procesos de poblamiento y desarrollo agrícola de la región, que es justamente con el tema que inició este ciclo de charlas.